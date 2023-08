Einweihung der Uentroper Madonna in Rumbeck

Rumbeck. 1804 wurden Schätze des Rumbecker Klosters an die umliegenden Höfe verschenkt. Nun kehrt die kostbare Marienfigur zurück an ihren Bestimmungsort.

Sie hat eine bewegte Geschichte hinter sich: Die wertvolle barocke Marienfigur, eine Darstellung, die unter Kunstkennern auch als Immakulata (die Unbefleckte) bezeichnet wird, ist nach fast 220 Jahren wieder zu ihrem Ausgangsort, dem ehemaligen Stift Rumbeck zurückgekehrt. Die aus Eichenholz geschnitzte Skulptur stammt aus dem ehemaligen Prämonstratenserinnenstift Rumbeck. Als das Kloster im Jahre 1804 aufgehoben wurde, verschenkten die Chorfrauen Plastiken, Bilder und andere Andachtsgegenstände an umliegende Höfe, um sie so zu schützen.

So gelangte diese Madonna auf den Hof der Familie Kloidt nach Uentrop, wo sie bis 1960 in einem kleinen Heiligenhaus an der Hofeinfahrt stand. Dieses musste dann dem Ausbau der damaligen B 7 weichen und so kam die Marienfigur in die Wohnstube der Hofeigentümer. Als Marlis Kloidt im Januar 2019 verstarb, verfügte sie in ihrem Testament, dass die Madonna wieder kirchlichen oder musealen Zwecken zugeführt werden möge.

Die Nachkommen der Familie Kloidt übergaben die barocke Skulptur an die Propstpfarrei St. Laurentius. Nach einer Restaurierung kehrt sie nun an ihren Ausgangsort Rumbeck zurück und hat dort einen Platz in der St. Nikolauskirche gefunden.

In einem feierlichen Gottesdienst am Dienstag, 15. August, 18.30 Uhr, wird die Madonna in Rumbeck eingeweiht. Dazu sind die Bewohner Rumbecks und Uentrops herzlich eingeladen.

