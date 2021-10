Eisbahn-Spaß: Neue Arnsberger Eiskönige gesucht

Neheim. Unsere Zeitung organisiert in Kooperation mit Aktives Neheim und Stadtsportverband ein Eisstockschieß-Turnier für Teams.

Wer sind die künftigen Arnsberger Eiskönige? Unsere Zeitung organisiert anlässlich ihres 75-jährigen Bestehens in Kooperation mit dem Stadtsportverband Arnsberg und dem Aktiven Neheim in diesem Winter zum zweiten Mal nach 2019 das Eisstockschieß-Turnier „Arnsberger Eiskönige“ auf der für die Advents- und Weihnachtszeit vor dem Neheimer Dom aufgebauten Eisbahn. Gesucht werden die Nachfolger des Minigolfclubs MSK Neheim-Hüsten, der vor zwei Jahren das Finale gegen die „Dorfkinder“ gewonnen hatte.

So melde ich ein Team für das „Eiskönige-Turnier“ an Anmeldungen für das Turnier „Arnsberger Eiskönige“ werden ab sofort per E-Mail unter der

E-Mail-Adresse Martin.Haselhorst

@funkemedien.de angenomm-

en. Vorläufiger Anmeldeschluss ist der 15. November. Bei der Anmeldung bitte den Wunschtermin für die Vorrunde nennen (wer zu erst meldet, hat Vorrang). Ein Team an der Eisfläche besteht aus sechs Personen (Auswechslungen von Spiel zu Spiel aber möglich). Vor Beginn der Vorrunde ist vor Ort ein Startgeld in Höhe von 20 Euro pro Team zugunsten der Arnsberger Tafel zu entrichten.

Endrunde am 12. Dezember

Im Vorjahr hatte der Wettbewerb aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen müssen. Nun soll unter den geltenden 3-G-Regeln das Freiluft-Event wieder stattfinden können. Anders als vor zwei Jahren sollen die Teilnehmerfelder aber etwas entzerrt werden. Deshalb wird es zwei Vorrundentermine am Dienstag, 30. November, und Montag, 6. Dezember, sowie einen Endrundentermin für das Finale der Besten am Sonntag, 12. Dezember geben.

Neu ist auch die Größe des Eisstockschieß-Areals auf der Neheimer Eisbahn. So wird es drei statt zuletzt nur zwei Eisstockschießbahnen geben. Auch der Terrassenbereich am Abwurf der Eisstöcke soll fast doppelt so groß werden, damit hier mehrere Spielgruppen gleichzeitig genug Platz und auch Abstand finden. Ein Team für das Turnier „Arnsberger Eiskönige“ ist aufgrund der Corona-Lage in diesem Jahr auf sechs Mitspielerinnen und -spieler begrenzt. Fans können natürlich mitgebracht werden, die dann aber während der Spiele nicht mit auf die Abwurfzone dürfen. Vor der Eisbahn- und Eisstockschießanlage gibt es einen Glühweinstand.

12 Teams pro Vorrunde

Pro Vorrundentermin sollen maximal zwölf Teams zugelassen werden, die dann in drei Vierer-Gruppen gegeneinander antreten werden – voraussichtlich jeweils in Hin- und Rückspielen nach dem Motto „Best of five“ (ein Spiel besteht also maximal aus fünf Sätzen). Wie auch immer: aus jeder Vorrundengruppe werden zwei Teams in das Finale am 12. Dezember einziehen, so dass am Ende zwölf Mannschaften das Finale spielen werden.

Vor zwei Jahren hatten 24 Teams aus allen Arnsberger Ortsteilen und auch aus Sundern teilgenommen – von der Nachbarschaftsrunde über Sportvereine und Firmenteams bis hin zu politischen Parteien. „Bereits beim letzten Mal war es ein riesiger Spaß“, so Mitorganisator Michael Ternes (Stadtsportverband), „durch den neuen Modus wird es noch spannender und kurzweiliger“. Auch Conny Buchheister (Aktives Neheim) freut sich schon. „Das Eisstockschießen ist das Sahnehäubchen auf unserer Eisbahn“, sagt er.

Gespielt wird um Ruhm, Ehre und den Titel „Arnsberger Eiskönige“, vor allem aber für den guten Zweck. Das Orgateam legte ein Team-Startgeld in Höhe von 20 Euro fest. Das Geld wird anschließend in voller Höhe der Arnsberger Tafel gespendet.

Die Eisbahn wird in Neheim vom 26. November bis 9. Januar geöffnet sein und verspricht Eisstockschieß- und Schlittschuhspaß auf 500 Quadratmeter. Normalerweise kostet eine Stunde Eisstockschießen tagsüber 59 Euro und in den Abendstunden 69 Euro pro Bahn. Buchungen außerhalb des Turniers sind unter www.arnsberg-neheim.de möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg