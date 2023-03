Eleo Neheim holt dritten Platz bei „Mein Lokal - Dein Lokal“

Starkoch Mike Süsser (li.) und Evangelos Bochtis im „Eleo 1220“ in Neheim. Der Gastronom trat in der Show „Mein Lokal - Dein Lokal“ gegen vier weitere Gastronomen an.

Neheim. Team „Mein Lokal - Dein Lokal“ mitten in Neheim: Starkoch Mike Süsser besucht das Eleo 1220 - Evangelos Bochtis tritt gegen vier Kontrahenten an.

„Zuerst habe ich nicht auf die Anfragen reagiert“, sagt Evangelos Bochtis, Inhaber des Eleo 1220 in Neheim. Er habe gedacht, dass „die nur irgendwelche Restaurants“ aussuchen. Doch als ihm bewusst wird, dass der Starkoch Mike Süsser und das Kabel-eins-Team ihre Teilnehmer und Teilnehmerinnen schon gezielt aussuchten, hätte er es sich anders überlegt. „Ich habe dann mit meiner Frau gesprochen - wir haben die Vor- und Nachteile abgewogen.“

Fairer und wertschätzender Umgang bei „Mein Lokal - Dein Lokal“ in Neheim

Bei „Mein Lokal - Dein Lokal“ treten Woche für Woche fünf Gastronomen und Gastronominnen gegeneinander an, um das beste Restaurant der Stadt oder Region zu werden. Von montags bis freitags treffen sich die Kontrahenten und Kontrahentinnen dann jeden Tag in einem ihrer Restaurants, um sich gegenseitig zu bekochen. Von Vorspeise, hinweg über die Hauptspeise bis hin zur Nachspeise inkl. Blick hinter die Kulissen in der Küche.

Am Ende eines jeden Tages vergeben die vier Gastgastronomen und -gastronominnen dann 1 bis 10 Punkte für das gesamte Menü und sprechen ihre Kritik oder auch ihren Lob aus.

Und gönnen sich die gegeneinander antretenden Restaurantküchen die Punkte? „Ich habe mich über die konstruktive Kritik gefreut“, sagt Evangelos Bochtis, „außerdem waren alle super, super nett und fair.“ Es sei gut, auch mal die professionelle Meinung anderer Gastronomen und Gastronominnen zu hören. „Es bringt ja nichts, wenn man aus taktischen Gründen dann nur sechs Punkte vergibt“, sagt er, „damit erreicht man nur das Gegenteil von dem, was man möchte. Statt Freunde macht man sich Feinde.“

Evangelos Bochtis sitzt mit seinen Kontrahenten und Kontrahentinnen zusammen. Jede und jeder möchte gewinnen - die Kritik bleibt dennoch konstruktiv und die Punktevergabe fair. Foto: Privat

Schwester verliert Tränchen im Eleo 1220

„Grundsätzlich hat mich das nicht nervös gemacht“, sagt er und lacht, „aber meine Familie hat mich nervös gemacht.“ Sie machten genau das, was sie jeden Tag machten - denn sie hätten authentisch abschneiden wollen. Und das ist dem Restaurant Eleo 1220 auch gelungen. Dennoch habe seine Schwester, nachdem alles gelaufen sei, das ein oder andere Tränchen in der Sendung verloren. „Sie hat eine Woche lang nicht richtig geschlafen“, sagt Evangelos Bochtis, „so nervös war sie.“

Mit satten 35 Punkten (9, 9, 9 und 8) eröffneten Evangelos Bochtis und sein Team am Montag, 20. März, die „Mein Lokal - Dein Lokal“-Woche im Sauerland. Starkoch Mike Süsser gab dem Restaurant am Rande der Ruhr am Freitagabend (24. März) in der letzten Wochensendung acht Punkte.

Der Mein Lokal - Dein Lokal „Sieger-Teller“ im Sauerland Platz 1: „Zur Zweere“ in Eimelrod mit 46 Punkten. Platz 2: „Tommy’s Restaurant“ in Brilon mit 45 Punkten. Platz 3: „Eleo 1220“ in Neheim mit 43 Punkten. Platz 4: „Restaurant Bachstein“ in Erwitte mit 42 Punkten. Platz 5: Restaurant „Jägerhof“ in Eslohe mit 41 Punkten

Mit insgesamt 43 Punkten erreichte das Restaurant Eleo 1220 damit den dritten Platz. „Ich habe mich über die Punkte gefreut - aber der Sieg ist nicht alles.“ Natürlich wolle man auch gewinnen, wenn man da mitmache, ihm sei aber auch das Feedback seiner Kollegen und Kolleginnen aus der Branche sehr wichtig gewesen.

So geht es für das Eleo 1220 in Neheim weiter

Auch wenn die Punkte aller Gastronomen und Gastronominnen letztendlich nah beinander lagen und Evangelos Bochtis den „Sieger-Teller“ dennoch nicht in seinen Händen halten konnte, gönnt er dem Restaurant „Zur Zweere“ in Eimelrod den Sieg mit 46 Punkten.

Das „Eleo Neheim“ blickt weiterhin positiv in die Zukunft. „Wir versuchen, unserer Linie treu zu bleiben. Wir können griechisch kochen. Und wir machen, was wir am besten können: Griechisch kochen.“

