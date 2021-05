Endlich wieder Bewegung im Gewerbegebiet Wildshausen

Arnsberg/Oeventrop. Zwei Unternehmen kaufen Flächen auf, um sich zu erweitern. Zudem liegt für einen Oeventroper Handwerksbetrieb eine Kaufoption vor.

Nach längerer Zeit der Ruhe ist jetzt wieder Bewegung in die Vermarktung des Gewerbegebietes Wildshausen gekommen:

Zwei große Flächenstücke konnten zwischenzeitlich verkauft werden, für ein weiteres liegt aktuell eine Kaufoption vor. Gut für die Sicherung vorhandener und Schaffung neuer Arbeitsplätze.

Ein Grundstück sogar mit den darauf befindlichen Wohngebäuden verkauft

Damit habe man, heißt es aus dem Arnsberger Rathaus, aus der Nachfrage der vergangenen Monate Früchte ernten können. So wurde das in Besitz der Wirtschaftsförderung Arnsberg (wfa) befindliche Gewerbeflächen-Teilstück an der Straße „Brumlingsen 1a und 1b“ mit den dort aufstehenden Wohngebäuden an ein benachbartes Unternehmen veräußert, das den Betrieb erweitern will.

Zudem habe man auch die Entwicklung eines ebenfalls bereits im Gewerbegebiet ansässigen Unternehmens absichern können. Und zwar durch den kurzfristen Verkauf der Flächen „Wildshausen 25“, bis dahin Eigentum von NRW Urban und Stadt Arnsberg.

NRW Urban hat Kaufoption für einen Oeventroper Handwerksbetrieb abgegeben

Doch damit scheint der neu belebte Verkauf noch längst nicht abgeschlossen. Denn das landeseigene Unternehmen NRW Urban habe für ein weiteres Grundstück an der Straße „Brumlingsen 3“ eine Kaufoption abgegeben - für ein Oeventroper Handwerksunternehmen.

So stehen derzeit für die Vermarktung des Areals an der Grenze zur Stadt Meschede und mit Anbindung an die nahe Autobahn noch eine Fläche an der Straße „Brumlingsen“ und die Grundstücke der mittleren Terrasse des Gewerbegebietes zur Verfügung. Auch hier ist Musik drin: Laut wfa laufen bezüglich des erstgenannten Grundstücks Gespräche mit Interessenten. Eine gute Perspektive also.

Bahn AG wollte im Gewerbegebiet Baustelleneinrichtung anlegen

Möglicherweise hätten aber sogar noch einige Verkäufe mehr getätigt werden können.

Denn: Die Flächen der mittleren Terrasse im Gewerbegebiet Wildshausen sind – wie berichtet - seit November 2019 von einem Planfeststellungsverfahren der Deutschen Bahn AG betroffen, da dort die Baustelleneinrichtung für die Sanierung der Tunnelanlagen der „Oberen Ruhrtalbahn“ angelegtwerden sollte. So das ursprüngliche Ziel der Bahn.

Bahn AG akzeptiert Alternativfläche und macht Platz für Vermarktung frei

Doch NRW Urban als Eigentümerin dieser Grundstücke konnte mit Unterstützung der Stadt Arnsberg zwischenzeitlich die DB AG zu einem Umdenken bewegen:

Die Bahn akzeptierte eine Alternativfläche als neuen Standort für ihre Baustelleneinrichtung, damit die Stadt Arnsberg – entscheidend für eine erfolgreiche Vermarktung – interessierten Unternehmen schnellstmöglich Baugenehmigungen für die gewerbliche Nutzung der Flächen hätte in Aussicht stellen können.

Pech: Unternehmen springt u. a. wegen des Zeitverzugs vom Kauf ab

Hinweisschilder einiger der im Gewerbegebiet bereits angesiedelten Unternehmen. Foto: Wolfgang Becker

Allerdings: Der damit beabsichtigte kurzfristige Verkauf kam nicht zustande. Weil das Unternehmen, das bis Beginn des Planfeststellungsverfahrens der Bahn intensiv eine Ansiedlung im Gebiet vorbereitet und einen Vertrag mit NRW Urban verhandelt habe, aufgrund des Zeitverzugs durch das Planverfahren und den aus seiner Sicht weiter bestehenden Unsicherheiten zur kurzfristigen und rechtssicheren Nutzung der Fläche von einem Kauf zurückgetreten sei.

Dennoch habe die Wirtschaftsförderung Arnsberg, so deren Geschäftsführer Bernd Lepski, die Hebel für eine weitere Vermarktung der mittleren Gewerbegebiets-Terrasse in die richtige Richtung umlegen können:

„Durch Gespräche und die enge Zusammenarbeit mit NRW Urban und der Bahn haben wir sicherstellen können, dass unabhängig von dem weiteren Planfeststellungsverfahren der Deutschen Bahn AG nutzbare Flächen für die Vermarktung an interessierte Firmen zur Verfügung stehen.“

Thema im Ausschuss vertagt

Ursprünglich hatte das Thema „Gewerbegebiet Wildshausen“ bereits am 11. Mai im Bezirksausschuss Oeventrop diskutiert werden sollen. Doch diese Sitzung ist - wie so viele andere - aufgrund der Corona-Pandemie verschoben worden.

