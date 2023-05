Energiegeladener Jahresempfang in Arnsberg

Arnsberg. Stadt Arnsberg begrüßt zahlreiche Gäste im Sauerland-Theater. Klimaneutralität fest im Blick.

Geprägt vom Thema „Energie“ war der Jahresempfang der Stadt Arnsberg am Sonntagabend im Sauerland-Theater.

In seiner Rede zu Beginn betonte Ralf Paul Bittner die Bedeutung der Energiewende vor Ort, verwies dabei vor allem auf den „Fahrplan klimaneutrales Arnsberg 2030“: Diese Fortschreibung der lokalen Nachhaltigkeitsstrategie soll in der nächsten Ratssitzung im Juni 2023 geschärft werden: „Dann werden das weitere Vorgehen und konkrete Maßnahmen hier vor Ort in Arnsberg beschlossen“, so der Bürgermeister weiter. Handlungsschwerpunkt sei die besagte „Energiewende“ – klimaschonende Energieerzeugung und Energieversorgung. Es gehe um klimagerechte Energieplanung, „die wichtige strategische Grundlagen für eine erfolgreiche Energiewende vor Ort schafft.“

Sieben Wenden

Darüber hinaus sei der „Fahrplan“ mit seinen sieben Wenden ein Transformationsplan hin zu einer nachhaltigeren Gesellschaft auch unter Aspekten wie Siedlungs-, Konsum- oder Umweltwende.

Die Transformation müsse gerecht – vor allem auch sozial gerecht – stattfinden:

„Sie soll den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt, aber auch den Unternehmen, die diese Stadt ausmachen, zum Vorteil gereichen“, versicherte der Verwaltungschef – und hatte mit Blick auf die soziale Komponente auch gleich eine positive Nachricht im Köcher:

„Ich freue mich sehr, dass die Kita-Gebühren ab August gesenkt werden sollen“, so Bittner. Lange Zeit sei dies ein sehr präsentes Thema gewesen. „Es war uns und mir immer eine Herzensangelegenheit. Bildung und auch frühkindliche Bildung dürfen keine Frage des Geldbeutels sein.“

Zufrieden sei die Verwaltung weiterhin mit dem Zeitplan der Sanierung des Rathauses: „Und das trotz massiver Probleme bei der Materialbeschaffung durch gestörte Lieferketten; unsere Projektleitung macht dort einen tollen Job“, lobte der Bürgermeister; und rückte weitere Bauvorhaben in den Fokus:

Neben der Rathaus-Sanierung als Großprojekt investiere die Stadt Arnsberg in zahlreiche weitere Planungsmaßnahmen im Stadtgebiet. Auch das sei Nachhaltigkeit. „Wir sorgen dafür, dass die Infrastruktur unserer Stadt stetig verbessert wird“, so Bittner. Einige Beispiele:

Weiterentwicklung des Stadtumbaugebietes Hüsten samt Sport- und Solepark, Investorensuche für das Bahnhofsgebäude Neheim-Hüsten mit direktem Umfeld, Aufwertung des Campus Berliner Platz. Im Stadtteil Arnsberg gehe die Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Altstadt weiter. Bittner: „Besonders freue ich mich auf den gemeinsamen Einsatz zur Attraktivitätssteigerung des Schlossbergs mit dem neu gegründeten Verein – zusammen mit unserer Stadtplanung und dem Stadtmarketing wird da Großartiges entstehen.“ (wir berichteten). Neheim sei auf dem Weg in Richtung einer „multifunktionalen Innenstadt“ – der Umbau des Busbahnhofs werde dabei zur großen Herausforderung.

„Energiegeladen“ war auch der anschließende Beitrag von Dr. Andreas Hollstein: Der Gastredner referierte zum Thema „Unsere Kommunen mit Energie in die Zukunft?!“

In lockerer Runde bei angeregten Gesprächen klang der Abend aus.

