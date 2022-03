Equal Pay Day: Stadt Arnsberg zeigt Flagge

Arnsberg. Mit Fahnen soll am Montag, 7. März, auf dem Neumarkt auf die seit langen Jahren bestehende Problematik hingewiesen werden.

Beim diesjährigen „Equal Pay Day“ am kommenden Montag, 7. März, steht die gerechte Bezahlung von Frauen und Männern in der digitalen Arbeitswelt im Fokus. In der Kampagne, die unter dem Motto „Equal Pay 4.0 - gerechte Bezahlung in der digitalen Arbeitswelt“ steht, geht es um Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung für den Arbeitsmarkt und darum, wie die Digitalisierung gleiche Bezahlung von gleicher und gleichwertiger Arbeit voranbringen kann.

Der „Equal Pay Day“ markiert symbolisch den Tag, bis zu dem Frauen aufgrund ungleicher Bezahlung umsonst arbeiten, während Männer seit dem 1. Januar für ihre Arbeit bezahlt werden.

Laut Statistischem Bundesamt beträgt der geschlechtsspezifische Entgeltunterschied in Deutschland aktuell 18 Prozent. Umgerechnet ergeben sich daraus 66 Tage (18 Prozent von 365 Tagen) – damit fällt der „Equal Pay Day“ im Jahr 2022 auf den 7. März.

Entstanden ist der Tag für gleiche Bezahlung in den USA

Der „Equal Pay Day“ wurde 2008 auf Initiative des Business and Professional Women (BPW) Germany e.V. erstmals in Deutschland durchgeführt und wird seitdem vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend finanziell gefördert. Entstanden ist der Tag für gleiche Bezahlung in den USA. Es ist der Verdienst der langjährigen Kampagnenarbeit rund um den Aktionstag, dass heute breit und öffentlich über die Ursachen des so genannten Gender Pay Gap diskutiert wird.

Die Stadt Arnsberg wird in diesem Jahr auf dem Neumarkt Flaggen zum „Equal Pay Day“ hissen, um auf die seit Jahren währende Problematik öffentlich aufmerksam zu machen.

