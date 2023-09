Erdbeben in Marokko: Arnsberger Kulturverein sammelt Spenden

Arnsberg. Erdbeben im Herkunftsland versetzt Marokkanische Gemeinde Arnsberg in tiefe Trauer. So will der Kulturverein helfen.

Die schlimme Erdbebenkatastrophe in Marokko setzt auch die in Arnsberg lebenden Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Wurzeln in dem nordafrikanischen Land in einen Schockzustand. Auch Mitglieder des Marokkanischen Kulturvereins Arnsberg sind in großer Sorge um ihre Angehörigen und Freunde in ihrem Herkunftsland.

„Es ist die größte Katastrophe des Landes seit dem Erdbeben von Agadir im Jahr 1960“, sagt Rochdi Koubaa tief betroffen. Der Vorsitzende des Kulturvereins - er ist Migrant in zweiter Generation - war damals noch nicht geboren, weiß aber von Erzählungen seiner Landsleute von dem Schreckensereignis.

Wie alle seine Landsleute in Arnsberg schaut er mit Sorge auf die Bilder, die ihn per Nachrichten und durch soziale Medien aus Marokko erreichen, seit dort in der Nacht zu Samstag die Erde bebte. „Gott sei Dank geht es meiner Familie in Marokko den Umständen entsprechend gut“, sagt Rochdi Koubaa, „wir haben aber einige Bekannte und Freunde unter den Opfern und Verletzten.“ So wie ihm geht es vielen der Mitglieder des Vereins. Im Marokkanischen Kulturverein Arnsberg sind mehr als 50 marokkanischstämmige Familien Mitglied. Der Kulturverein überlegt nun selbst, wie und ob er helfen kann. „Jetzt müssen wir schauen, wie sich die Opferzahlen entwickeln“, sagt Koubaa, „einige Dörfer sind leider komplett verschwunden. Das ist echt furchtbar.“ Mit bis zu 3000 Opfern wird gerechnet.

Auf seiner Facebookseite ruft der Kulturverein zu einer Spendensammlung auf das Vereinskonto auf. Bis zum 22. September eingenommene Spendengelder will der Verein den Menschen im Katastrophengebiet zukommen lassen. „Die gesamte marokkanische Community in Arnsberg trauert um die vielen Erdbebenopfer“, schreibt der Vorstand, „diese Katastrophe hat unser Land und uns alle erschüttert.“

Information zu Spendenmöglichkeiten über den Marokkanischen Kulturverein Arnsberg sind unter masjed.alsunnah@web.de oder telefonisch unter 0177/4553793 zu erfragen.

Rochdi Koubaa ist Vorsitzender des Marokkanischen Kulturvereins Arnsberg. Foto: Martin Haselhorst

