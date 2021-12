Erster Spatenstich für neue Stepke-Kita in Moosfelde

Spatenstich für neue Kita in Moosfelde.

Neheim. Voßwinkler Firma Dünschede baut auf Fläche des ehemaligen Neheimer Camp Loquet in Holzbauweise eine Kita. Investorenmodell für 2,6 Mio.-Projekt

Noch zeigt sich eine geschotterte Brache. Bald aber soll auf dem ehemaligen Kasernengelände des „Camp Loquet“ in Moosfelde eine neue Kindertagesstätte entstehen. Die Stadt Arnsberg hat das Gelände, auf dem jahrelang eine Bauruine stand, nach vielen Jahren endlich erworben und auch für die Bebauung mit der nun entstehenden Kindertageseinrichtung bereitgestellt. Ab dem kommenden Kita-Jahr werden in dem Neubau, der über „Stepke“ betrieben wird, 75 Kinder in vier Gruppen betreut.

Holzbau auf Betonplatte Die Investoren für die neue Stepke-Kita haben bereits zwei Holzbau-Kindergärten von der Firma Dünschede bauen lassen. In Arnsberg ist es das erste Projekt. Baubeginn soll bald sein. Zum neuen Kita-Jahr ab 1. August ist die Fertigstellung geplant. Die Kita wird in Holzbauweise ohne Keller gebaut. Das Bauwerk steht auf einer Betonplatte, die auf Schotter gegossen wird.

Mit dieser zusätzlichen Kindertageseinrichtung im Stadtteil Neheim und im Wohnbereich Moosfelde soll ein ganz großer Schritt im eingeleiteten Handlungspaket der Stadt Arnsberg für den Ausbau der Arnsberger-Betreuungslandschaft für Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren geschafft werden. „Durch die erneute Kooperation mit einem Träger können wir den Familien in Arnsberg für die Zukunft ein verlässliches Angebot in der Kindertagesbetreuung machen“, freut sich der Arnsberger Bürgermeister Ralf Paul Bittner beim ersten Spatenstich für das Projekt. Fachbereichsleiter Michael John freut sich, „dass wir in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres in Arnsberg eine Bedarfsdeckung erreicht haben dürften“.

In den vergangenen fünf Jahren waren 600 neue Betreuungsplätze geschaffen worden. Aktuell besuchen 2700 Kinder in der Stadt eine Kita. „Für die Moosfelder und die Neheimer Familien bedeutet diese Kindertageseinrichtung, dass im Jahr 2022 voraussichtlich allen Familien im Großraum Neheim ein Betreuungsplatzangebot unterbreitet werden kann“, so John weiter.

So sieht die Ansicht der neuen Kita an der Ernst-König-Straße in Neheim aus Foto: 3L Architekten Menden

Im Rahmen eines Spatenstiches wurde nun am Freitag, gemeinsam mit dem Kita-Träger „Stepke-Kitas“, Vertretern der Baufirma Dünschede, des Architekturbüros 3L aus Menden sowie der Stadt Arnsberg, der Baubeginn symbolisiert. Das bisherige Kita-Provisorium der Moosfelder Kids wird – wenn aufgrund der Bedarfe möglich – in den Neubau übergehen und durch zusätzliche Gruppen erweitert. „Es ist ein spannender Weg vom ersten Spatenstich bis hin zu einer fertigen Kita“, betont Stepke-Geschäftsführer Kurt Berlin. Die Container-Kita „Moosfelde Kids“ und die Kita „Hüstenzwerge“ sind die bisherigen Stepke-Kitas in Arnsberg.

Ab August 2022 betriebsbereit

Investor des neuen Projektes ist die „Tegralis für Kinder Moosfelde UG“, ein Teil der 3L-Gruppe. Die Investitionskosten liegen bei rund 2,6 Millionen Euro für die 700 Quadratmeter Nutzfläche auf eineinhalb Ebenen auf rund 560 Quadratmeter Grundfläche. Gebaut wird von der Voßwinkler Firma Dünschede komplett in Holzbauweise. Spätestens zum 1. August 2022 soll die Kita betriebsbereit sein.

Die Kitas fördern eine individuelle Betreuung der Kinder auch durch ein entwicklungsförderndes und spannendes Raumkonzept sowie eine alltagsintegrierte Sprachförderung in einer sprachanregenden Umgebung. Ernährung und Bewegung sind ebenfalls feste Bestandteile der Stepke-Pädagogik: Täglich werden frische und gesunde Mahlzeiten in der eigenen Stepke-Küche zubereitet. Neben multifunktionalen Bewegungsräumen laden die großzügigen Außengelände zu Abenteuern ein und bei regelmäßigen Waldwochen und -ausflügen können die Kinder die Lebensräume inmitten der Natur erkunden. Abgerundet wird das pädagogische Konzept durch kindgerechte englischsprachige Angebote und durch die Wassergewöhnung in der Kita.

Für die Stadt Arnsberg ist das Investorenmodell eine attraktive Lösung. „Es entlastet unsere Planung und Ressourcen“, sagt Bürgermeister Ralf Bittner. Die Stadt könne so schneller den einstigen Mangel an Betreuungsplätzen beheben.

