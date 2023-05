Erster Stern für „Klimacampus“ in Arnsberg

Arnsberg/Südwestfalen. Klimacampus soll kommen: Regionale-2025-Ausschuss bringt Projekt der Handwerkskammer Südwestfalen voran.

Bekommt Arnsberg einen „Klimacampus Südwestfalen“? Die Chancen dafür steigen, denn der Regionale-2025-Ausschuss hat während seiner Sitzung am Donnerstagnachmittag acht Vorhaben mit dem ersten Regionale-Stern ausgezeichnet, darunter auch das Arnsberger Projekt.

„Aus nahezu jedem Themenkorridor der Regionale 2025 sind in dieser Runde Projekte dabei gewesen. Das Projekt ‚Klimacampus Südwestfalen‘ gibt Antworten auf ganz aktuelle Zukunftsfragen und belegt auch die Dynamik des Regionale-Prozesses“, sagte Siegen-Wittgensteins Landrat Andreas Müller, derzeit Vorsitzender des Regionale-2025-Ausschusses.

Um zur Projektreife, sprich, zur Realisierung, zu gelangen, bedarf es allerdings dreier Sterne. Doch Insider lassen durchblicken, das Arnsberger Projekt sei, trotz seiner aktuellen „Einsternigkeit“, in der Abstimmung mit der Landesregierung schon ziemlich weit gekommen.

Worum geht es genau? Südwestfalen will Vorreiter werden beim Thema klimagerechtes Bauen – und soll einen eigenen Klimacampus bekommen. Dahinter steckt die Idee der Handwerkskammer Südwestfalen, Auszubildenden berufsbildübergreifend zu vermitteln, wie Gebäude CO2-neutral gebaut und betrieben werden können. Im Fokus steht die Aus- und Fortbildung im Bereich Gebäudetechnik. Forschung, Industrie und Handwerk sollen am Klimacampus im Stadtteil Arnsberg zusammenkommen.

Zentrale Anlaufstelle

Entstehen soll eine langfristige, zentrale Anlaufstelle für das Thema Klimaanpassung und Klimaschutz im Bereich Gebäudetechnik in Südwestfalen. Angesiedelt werden könnte das Projekt am bbz Arnsberg. Arnsberg sei schon jetzt die zentrale Ausbildungsstätte für Gewerke der Gebäudetechnik in NRW. Diese Rolle könnte durch die Profilierung als Klimacampus noch gestärkt werden, meint Hendrik Schmitt. „Die Auszeichnung dokumentiert, dass wir mit unseren Anstrengungen und Überlegungen den richtigen Weg als Bildungsanbieter und Technologietransferstelle im Handwerk eingeschlagen haben“, so der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Südwestfalen weiter. Um die Klimaziele zu erreichen, brauche es gut ausgebildetes Handwerk – jedoch fehlten auch im Handwerk die Fachkräfte.

„Die Handwerkskammer Südwestfalen möchte mit ihrer Idee beide Aspekte gleichzeitig anpacken – Forschung, Industrie und Handwerk sollen am Klimacampus zusammenkommen und eine langfristige zentrale Anlaufstelle für das Thema Klimaanpassung und Klimaschutz im Bereich Gebäudetechnik in Südwestfalen entstehen“ führt Schmitt aus. Das Zusammenbringen verschiedener Gewerke und die Vernetzung mit Entwicklern und Zulieferern aus den kleinen und mittelgroßen Unternehmen (KMU) stehen im Mittelpunkt.

Ziel ist, Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebote gemeinsam, schnell und übergreifend zu denken: „Wir wollen einen Weg aufzeigen, wie die Transformation zur CO2-freien Gesellschaft und einem klimaneutralen Handwerk gelingen kann“, blickt der HWK-Mann voraus.

