Essengehen in Arnsberg/Sundern: Für Sie schon bald zu teuer?

Arnsberg Geplante Mehrwertsteuererhöhung auf 19 Prozent bringt Gastronomen zum Kochen. Wie sehen das die Gäste? Wir haben uns umgehört.

Ein Abend im Ambiente eines Restaurants; ein zweisames Gourmet-Menü zum Hochzeitstag - für viele Menschen dürfte dies zukünftig einmal mehr für eine Extra-Überlegung sorgen als bisher. Denn der aktuell geltende verringerte Mehrwertsteuersatz für Speisen im Restaurant von 7 Prozent soll – nach Wunsch der Bundesregierung – wieder auf 19 Prozent zurückgesetzt werden.

Absehbar, denn eine Rückkehr zum Regelsteuersatz war schon zum Ende Dezember 2022 vorgesehen, wurde jedoch nochmals bis Ende 2023 verlängert.

Ab Januar 2024 werden die Preise steigen. Viele Gastronomen erwarten im neuen Jahr Preiserhöhungen um bis zu 15 Prozent. Dadurch würde eine Sauerländer Rindswurst mit Bratkartoffeln zwischen zwei und fünf Euro teurer.

Für viele junge Menschen in Arnsberg und Sundern ist selbst der Döner schon zu teuer. Denn während diese schnelle Speise vor den Auswirkungen der Corona-Pandemie, der Energiekrise und dem Ukraine-Krieg noch etwa vier Euro kostete, mussten viele Dönerbuden ihn bereits auf rund 7 Euro hochpreisen. Und das auch ohne Zurücksetzung des verminderten Steuersatzes (da Mitnahmeprodukt).

Zukünftige Restaurantbesuche: „Wohl noch weniger als jetzt schon“

Betroffen sind demnach nur die Speisen, die am Tisch eines Restaurants verzehrt werden. Wie beispielsweise die Pizzen im Restaurant Casa Villani in Neheim. „Genau genommen müssten wir auch jetzt wieder 18 bis 20 Prozent draufschlagen“, fürchtet Angelo Villani, „aber dann fehlen uns die Gäste.“

Genau das wollte diese Redaktion von den Leserinnen und Lesern in den sozialen Medien wissen. Auf die Umfrage, ob sie sich trotz „zurück erhöhter“ Mehrwersteuer noch einen Restaurantbesuch gönnen würden, antworteteten viele klar und deutlich mit „Nein, das wäre dann zu teuer.“ (19 Prozent der Teilnehmenden).

Ab und zu in einem Restaurant, von dem ich weiß, dass es super Zutaten verwendet, dann ja. Bei dem Rest stelle ich mich lieber selber an den Herd, da weiß ich, was ich esse. Brigitte B., Online-Leserin

Rund 37 Prozent der Teilnehmenden lassen sich durch die Mehrwertsteuerrückanpassung nicht vom Ausgehen abhalten. „Solange nur die dann wieder normale Mehrwertsteuer erhoben wird, gehe ich weiter essen. Wenn ich merke, dass mir mehr abgeknöpft wird, werde ich die jeweiligen Restaurants meiden“, heißt es in einem der Kommentare.

Etwa 44 Prozent der Teilnehmenden sind sich noch nicht sicher, ob sie sich das Essengehen dann noch erlauben oder nicht. „Wohl noch weniger als jetzt schon“, wird kommentiert. Auch, wenn viele Menschen diesen Schritt offenbar verstehen, bleibt die Unsicherheit.

Keine repräsentative Umfrage in Arnsberg/Sundern

So sieht das auch die Verbraucherzentrale NRW. „Grundsätzlich sind Preiserhöhungen nie etwas Gutes“, sagt Frank Waskow, „allerdings sind die Preise in der Gastronomie in den vorigen Jahren bereits stark angestiegen.“ Dies sorge natürlich für Unmut in der Bevölkerung.

Allerdings beruhe diese Ansicht nicht auf einer repräsentativen Umfrage zur Mehrwertsteueranpassung. „Uns liegt keine Meinung durch Befragungen der Verbraucherinnen und Verbraucher vor,“ so der Sprecher weiter. Es dürfe auch nicht vergessen werden, dass es rund drei Millionen Euro seien, die durch die Mehrwertsteuersenkung fehlten - und die damit von den Steuerzahlern übernommen werden müssten.

„Ab und zu in einem Restaurant, von dem ich weiß, dass es super Zutaten verwendet, dann ja. Bei dem Rest stelle ich mich lieber selber an den Herd, da weiß ich, was ich esse“, resümiert Brigitte B.

