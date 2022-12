Eure Elf: Hier gibt es das beste Gyros in Arnsberg & Sundern

Arnsberg/Sundern. Wir haben nach Euch nach dem besten Gyros in Arnsberg, Neheim, Hüsten und Sundern gefragt. Hier kommen eure Top 11!

Wir haben nachgefragt – und Antworten bekommen. Gyros und die griechische Küche gehören fest in die kulinarische Genusswelt Deutschlands. Viele Leserinnen und Leser lassen sich ihr Gyros nicht mehr nehmen, und haben ihren liebsten Stammladen.

Das beste Gyros in Arnsberg, Neheim, Hüsten und Sundern

Wir haben die besten elf Gyrosrestaurants in Arnsberg, Neheim, Hüsten und Sundern zusammengestellt – natürlich ohne Gewähr.

Zur Feldmühle hat Tzatziki mit „Weltklasse“

Zur Feldmühle, früher auch bekannt als Balkan Grill. Foto: Livia Krimpelbein / WP

Zahlreiche Fans hat das griechische Restaurant Zur Feldmühle, früher bekannt als Balkan Grill. Bekannt ist es für seine Gegrilltes – und natürlich das Gyros in allen Variationen. Fleisch und Gemüse kommen aus der Region, frische Zutaten sind dem Team ein hohes Gut. Das Tzatziki soll hier “Weltklasse” sein. Seine Pforten öffnet das Lokal Zur Feldmühle montags bis samstags von 11 bis 22 Uhr und an Sonntagen von 11.30 bis 21 Uhr. Neben Gyros und Griechischem lassen sich auch Burger und Salate vorbestellen und abholen — oder vor Ort genießen.

Seit 25 Jahren im Sunderner Ortskern

Lesvos Grill Sundern: Sotos und Sofia Theodorou führen den Grill schon 25 Jahre. Foto: Jule Bücher / WP Sundern

Er hat sich einen Namen gemacht, der Lesvos Grill an der Sunderner Hauptstraße. Stammkunden loben ihn über alle Maße, “Herzensmenschen” nennen sie die Inhaber Soto und Sofia. Das selbst gemachte Gyros kommt daher seit jeher besonders gut an. 25 Jahre sind die beiden mittlerweile vor Ort – da werden aus Kunden Freunde. Geöffnet hat der Imbiss täglich (außer dienstags) von 11 bis 22 Uhr, sonntags geht’s erst um 12 los. Neben griechischen Spezialitäten gibt es auch Pizza und andere Leckereien aus ganz Europa. 7

Akropolis hat das Gyros an die Ruhr gebracht

Der Akropolis Grill in Wickede brachte das Gyros an die Ruhr. Foto: Livia krimpelbein / WP

Wir wagen einen Schritt aus unserem Gebiet hinaus: nach Wickede. Der Akropolis-Grill an der Hauptstraße der Gemeinde brachte damals das Gyros hierher. Christos Stavrou hat die griechische Leckerei damals nach Wickede an die Ruhr gebracht. Das ist jetzt 40 Jahre her. Der Laden läuft. Heute wie damals. Snacks wie im klassischen Imbiss oder Gyros – hier wird jeder fündig. Es gibt sogar einen XXL-Gyros-Burger. Für diejenigen, die eine richtig große Portion brauchen und dazu noch USA und Griechenland vermischen wollen. Geöffnet hat der Grill täglich von 11 bis 22 Uhr, sonntags erst ab 16.30 Uhr. Montags ist hier Ruhetag.

Große Gyrosgerichte bei George

Das Gyroshaus "Bei George" in Sundern. Foto: Katharina Kalejs / WP

Gyros bei George. Auch er hat’s unseren Lesern angetan. Das urige Lokal an der Röhre 49 in Sundern bietet hausgemachtes Gyros und Pizza aus dem Steinofen. Da läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Überzeugen kann vor allem die Größe der Portionen, die wohl jeden satt machen. Doch auch die Qualität lockt die Kunden – wie könnte es anders sein? Eine Kegelbahn im Keller ist das i-Tüpfelchen für die Gastronomie. Gyrosgerichte zum Abwinken finden sich auf der Karte. Auch andere griechische Spezialitäten dürfen nicht fehlen. Offen ist das Restaurant jeden Tag von 11 bis 14 und 16:30 bis 22:30 Uhr. Am Wochenende gibt es keine Mittagspause, dann ist durchgehend geöffnet. Montags bleibt das Lokal von George zu.

Urlaubsfeeling in echt-griechischer Taverne

In der Taverne Syrtaki gibt es allerlei griechische Spezialitäten – von Gyros bis Saganaki! Foto: Livia Krimpelbein / WP

Blau-weiße Lettern in griechischem Stil verraten den Namen des Restaurants an der Ecke Clemens-August-Straße: SYRTAKI steht da, wie der Tanz aus dem südlichen Land am Mittelmeer. Darüber auf dem Schild: Drei Männer, ebenfalls in Blau gemalt, die in einer Reihe den Tanz tanzen. Die Taverne hat auch innen griechischen Stil, immer wieder erinnern Skulpturen an das Land. Genauso die Speisen: Gyros, Dolmadakia und Saganaki. Das klingt schon nach Urlaub. Eine der Spezialitäten der Taverne Syrtaki: Gyros in einer feinen Tomatensoße mit Kidneybohnen, Champignons, Pommes, Reis und Salat. Öffnungszeiten: Montags bis samstags von 17:30 Uhr bis 22 Uhr. Dienstags ist Ruhetag. Sonntags ist die Taverne von 11:30 bis 14 Uhr und von 17:30 bis 22 Uhr für Gäste geöffnet. Zurzeit wird hier auch noch Unterstützung fürs Team gesucht: Wer Lust auf einen Minijob in der Küche oder im Service hat, ist hier zurzeit richtig.

Moderne Interpretation traditioneller Küche

Im Eleo 1220 gibt es ein besonderes Konzept. Foto: Livia Krimpelbein / WP

Weg vom griechischen Imbiss, hin zu einer modernen Interpretation griechischer Speisen: Das Restaurant Eleo 1220 verpackt sein Gyros in ein ausgeklügeltes Konzept. Antik, aber modern interpretiert – so beschreibt die Inhaberfamilie ihre Küche. Statt Menus gibt es „Mezédes“. Das sind kleine, authentisch bereitete Speisen, ähnlich wie Tapas. Nur eben griechisch statt spanisch. Die Gyrosgerichte sind auf eine neue Art zubereitet, mit Champignons und Weißweinsauce zum Beispiel. Für alle, die nicht so sehr auf Schwein stehen, gibt es auch Lamm und Rind. Oder Fisch wie Kalamari. Das Eleo öffnet montags, mittwochs und donnerstags von 17 bis 22 Uhr, freitags und samstags von 8:30 bis 12 Uhr und 17 bis 23:30 Uhr. Sonntags kann man hier von 8:30 bis 22:00 Uhr speisen. Auch Frühstück steht auf der Karte.

Hier bleiben Kunden jahrzehntelang treu

Das Restaurant Kostas Taverne aus Neheim liefert auch ihre Speisen nach Hause. Foto: Lorena La Rocca

Seit 1998 gibt es Kostas Taverne in Neheim. Kunden schwärmen von der Top-Qualität des Essens — und vor allem das Gyros hat es den Besuchern des griechischen Restaurants angetan. „Schon seit Jahrzehnten! Immer noch super lecker dort”, schreibt Lars auf Facebook. Die Resonanz ist quasi einstimmig. Die Taverne öffnet unter der Woche von 12 bis 22 Uhr. Mittagspause ist von 14 bis 16.30 Uhr. Samstags gibt es hier von 16 bis 20 Uhr griechische Spezialitäten, sonntags von 14.30 bis 20 Uhr. Auch einen Lieferservice bietet das Team. Kostas ist so aktiv, dass es schon einmal 45 bis 90 Minuten dauern kann, bis die Lieferung eintrifft – beim Abholen circa 20 Minuten. Doch das Warten soll sich lohnen…

Gyrosgerichte mit Sorpeseeblick

Das Meilenweit ist gleichzeitig auch Campingplatz-Imbiss am Sorpesee. Foto: Katharina Kalejs / WP

Auch direkt am Sorpesee soll es laut unseren Lesern ein sehr gutes Gyros geben. Das Meilenweit in Sundern lockt nicht nur mit seiner hervorragenden Lage direkt am Wasser. Auch das gute Essen ist ein Magnet für Besucher. Eine Dachterrasse bietet aber wohl mit ihrem Ausblick das Highlight. Ansonsten sind es vor allem die Gyrosgerichte, die die Besucher immer wiederkehren lassen. Mit Metaxa-Sauce oder Tzatziki – ganz egal. Sufflaki, Lammkotelettes und Bifteki runden das Angebot ab. Die große Ouzo-Platte für Zwei gibt es für 35 Euro. Lecker! Freitags bis sonntags öffnet das Meilenweit seine Türen von 9 bis 22 Uhr. Montags bis donnerstags ist von 14 bis 22 Uhr geöffnet, mittwochs geschlossen.

Vielseitige Gyrosauswahl im Rats-Grill

Inhaberin Evi Kyzyridou und Ehemann Theo Michailidis. Foto: Wolfgang Becker

Auch ganz oben dabei: Der Rats-Grill an der Clemens-August-Straße überzeugt seine Kunden zuhauf. Gericht Nummer 01: Gyros – mit Zwiebeln. Acht Euro. Dann geht es weiter, mehr und mehr Gyros-Angebote, 25 sind es am Ende insgesamt. Das Handwerk scheinen die Inhaber zu beherrschen. Und doch ist es nicht das Einzige: Auch Pizza, Schnitzel und Pommes gibt es beim Rats-Grill. Dazu gibt es Aktionstage: Dienstags kostet eine Gyros Pita 5,50 Euro statt 6. Mittwochs kostet der große Gyros-Teller 10 statt 11,30 Euro. Freitag bis Sonntag ist der Rats-Grill von 12 bis 22 Uhr geöffnet. Montag ist Ruhetag. Dienstags, mittwochs und donnerstags sind die Türen von 11.30 bis 14 und 17 bis 22 Uhr geöffnet. Yammas!

Geschmacksreise in den Süden

Niki Kyrana, Inhaber des "Balkan-Grills" in Sundern. Foto: Wolfgang Becker / Westfalenpost

Gegrilltes, griechische Spezialitäten und sogar Pizza – der Balkan Grill an der Hauptstraße 68 in Sundern schickt seine Kunden geschmacklich in den Süden. Ganz vorne ist der Imbiss auch – laut der Meinung unserer Leser – in Sachen Gyros zubereiten. Seit 1980 verwöhnt das Restaurant seine Besucher mit Köstlichkeiten. Und es liefert auch. Jeden Tag von 11.30 bis 14 und 17 bis 21 Uhr, unter 02933/6095 ist der Imbiss zu erreichen. Mittwochs ist Ruhetag. Neben Oliven, Gyrosgerichten und Suflakispießen gibt’s auch Burger und Schnitzel.

Geheimtipp für gutes Gyros

Hier gibt’s den Möhne Happen. Der kleine Imbiss Klinkemeier in Neheim an der Möhnestraße soll ein Geheimtipp für gutes Gyros sein. Schnitzel, Pommes Spezial, eine Currywurst oder eben Gyros. Alles, was ein guter Imbiss braucht. Eine Sitzgelegenheit gibt es nicht, die Theke lädt dennoch ein. Eine Gyros Pita gibt es schon ab 4,50 Euro. Täglich wird das Fenster bei Klinkemeier von 11 bis 21.30 Uhr geöffnet. Dann gibt es hier einen Möhne Happen – welchen auch immer…

Bei Klinkemeier in Neheim gibt es schnelles Gyros auf die Hand. Foto: Katharina Kalejs / WP

