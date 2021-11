Ev. Gemeinde Hüsten verabschiedet Pfarrer Reinhard Weiß

Hüsten. Nach 34 Jahren Dienst in Hüsten tritt der Pfarrer zum Jahresende in den Ruhestand.

Pfarrer Reinhard Weiß nimmt Abschied: Am 1. Advent, 28. November, lädt die Evangelische Kirchengemeinde Hüsten daher um 10.30 Uhr zu einem Familiengottesdienst in die Kreuzkirche ein. Am Ende des Gottesdienstes wird Pfarrer Weiß vom Superintendenten des Kirchenkreises Soest-Arnsberg, Pfarrer Manuel Schilling, entpflichtet. Nach 34 Jahren Dienst in Hüsten geht Reinhard Weiß damit am Ende des Jahres in den Ruhestand.

Anmeldung erforderlich

Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst unter der Leitung von Kantorin Annika Eisenberg von den beiden Gruppen, in denen Pfarrer Weiß mitwirkt: dem Posaunenchor und der Band. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es einen noch Empfang mit Imbiss in den Gemeinderäumen der Kirchengemeinde. Statt persönlicher Geschenke wünscht sich Pfarrer Weiß Spenden für den Umbau des Paul-Schneider-Hauses mittels Crowdfunding. Näheres dazu unter www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/umbau-paul-schneider-haus

Um noch einen Platz zu bekommen, ist eine sofortige Anmeldung unter ev.kirche.huesten@t-online.de oder 02932-202693 dringend erforderlich. Wichtig: den GGG-Nachweis nicht vergessen.

