Ex-Minister Peer Steinbrück kommt nach Arnsberg

Peer Steinbrück - hier beim Tag der Deutschen Einheit - will das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Haushalt thematisieren.

Arnsberg Zu einer Veranstaltung der IHK Arnsberg wird auch der einstige Kanzlerkandidat der SPD erwartet. Es geht ums Geld.

Derzeit macht Peer Steinbrück in kabarettistischen Zusammenhängen auf sich aufmerksam, tritt mit dem Kabarettisten Florian Schröder auf - launig, wie ihn Deutschland auch in seiner politisch aktiven Zeit durchaus oft erlebt hat. Es ist davon auszugehen, dass sein Kurzvortrag, den er am Montag, 18. Dezember, bei der IHK Arnsberg halten wird, zur Diskussion einlädt.

Genau das, zur Diskussion anregen, soll Steinbrücks Vortrag auch, denn er ist einer Podiumsdiskussion vorgelagert. Sie dreht sich um ein Thema, das von großer Relevanz für die Wirtschaft ist: „Finanzierung öffentlicher Haushalte und Wirtschaftspolitik nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts“. Neben Steinbrück sind folgende Teilnehmer für das Podium angekündigt: Korinna Schwittay, Siepmann-Werke GmbH & Co. KG Warstein, Dr. Arne Kohring, Infineon Technologies AG, Warstein, Christian Schlösser, Stromerzeugung aus regenerativen Energieanlagen, Ense. Die Moderation hat Jörg Nolte, Hauptgeschäftsführer der IHK Arnsberg.

Zur Begrüßung um 17 Uhr spricht IHK-Präsident Andreas Knappstein. IHK-Geschäftsbereichsleiter Stefan Severin ist der Einladende.

