Exhibitionist zeigt sich Passanten im Neheimer Binnerfeld

Ein Exhibitionist trieb am vergangenen Mittwochabend im Neheimer Binnerfeld sein Unwesen.

Neheim. Ein bisher unbekannter Mann zeigte sich in schamverletzender Weise einigen Passanten, die sich im Bereich des Spielplatzes am Sportplatz Binnerfeld aufhielten. Die exhibitionistische Tat ereignete sich laut Polizei am Mittwoch, 2. Juni, gegen 19 Uhr.

Der Unbekannte wird von den insgesamt vier betroffenen Passanten wie folgt beschrieben: 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß. Der Täter hatte einen dunklen Teint und schwarze Haare. Bekleidet war er mit einer blauen Jeanshose und einem T-Shirt. Um sachdienliche Hinweise bittet die Polizeiwache in Hüsten unter der Telefonnummer 02932 / 9020-3211

