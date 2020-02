Seit gut einem Monat ist Fabian Schrieck neuer Stadtverbandsvorsitzender der FDP Arnsberg. Mit 27 Jahren steht er für einen politischen Generationenwechsel bei den Liberalen in der Ruhrstadt. Unsere Zeitung traf sich mit ihm vor dem traditionellen Rollmopsessen der Arnsberger FDP zum Interview.

Was waren Ihre Beweggründe, politisch aktiv zu werden?

Fabian Schrieck: Beruflich war ich auch im Bürgermeister-Amt von Hans-Josef Vogel beschäftigt. Da habe ich viel Kontakt zur Kommunalpolitik bekommen. Großes Interesse an Politik hatte ich immer und irgendwo ein parteipolitisch engagieren wollte ich mich schon. Das machen ja leider immer weniger, was ich für bedenklich halte, gerade in Zeiten, in denen Parteien an den Rändern größer werden.

Warum fiel die Wahl dann auf die Liberalen?

Für mich standen nur CDU und FDP zur Auswahl. Am Ende entschied dann der Grundgedanke für Individualität und freies Denken. Die FDP ist für mich die Innovationspartei. Warten bringt uns nicht weiter.

Hat die Arnsberger FDP mit Ihnen den Generationenwechsel eingeleitet?

Das war eher Zufall. Als ich erstmals bei Horst Kloppsteck eingeladen war, war das noch kein Thema. Es hat sich so entwickelt und bot sich zum jetzigen Zeitpunkt an. Da wird ein Umbruch-Konzept konsequent durchgezogen. Wir haben einen jungen Vorstand gewählt und auch die kommende Ratsfraktion wird jung.

Arnsberg Zur Person Fabian Schrieck (27) hat sich gerade in der Arnsberger Altstadt ein Haus gekauft. Groß geworden ist er in Neheim. Nach Besuch der Grundschule Moosfelde machte er am Franz-Stock-Gymnasium im Jahr 2010 sein Abitur. Bei der Stadt Arnsberg absolvierte er von 2010 bis 2013 ein duales Studium in Kommunaler Verwaltungswissenschaft. Berufsbegleitend studierte er Government an der Fernuni Hagen. Bei der Stadt Arnsberg arbeitet er im Fachdienst Schule, Jugend und Familie im Bereich des Kita-Ausbaus. Der FDP in Arnsberg beigetreten ist er im Jahr 2017. Fabian Schrieck ist Mitglied des Vorstandes der Jungen Liberalen im Hochsauerlandkreis und auch Beisitzer im HSK-Kreisvorstand der FDP. Am 20. Januar 2020 übernahm er das Amt des Arnsberger FDP-Vorsitzenden von Renate Niemand.

Kommt auch für Sie ein Ratsmandat in Frage?

Nein, das geht gar nicht, weil ich bei der Stadt Arnsberg beschäftigt bin. Bei der Arnsberger FDP werden Rats- und Parteipolitik aber ohnehin gerne getrennt. Plan ist zwar eine gemeinschaftliche Politik, doch ist man so klar gezwungen, um gemeinsame Lösungen zu debattieren.

Auf das Thüringen-Desaster haben Sie schnell reagiert und anders als ihr Arnsberger Bundestagsabgeordneter Carlo Cronenberg sofort klare Kante gegen die Wahl von Thomas Kemmerich mit AfD-Stimmen bezogen. Warum so entschlossen?

Das alles war kontraproduktiv. Da haben wir schnell einen Vorstandsbeschluss über Whatsapp getroffen und uns in den sozialen Medien klar distanziert. Man muss auch mal Haltung beweisen. Wir mussten da für die Arnsberger FDP etwas gerade rücken. Und jetzt müssen wir sehen, wie wir in den kommenden Monaten damit umgehen.

Welche Themen wollen Sie denn bei der Kommunalwahl im September ausspielen?

Frischer Wind soll einkehren. Es wird um Digitalisierung und Mitspracherecht junger Menschen gehen. Das Thema Bildung steht für Liberale grundsätzlich an. Wir arbeiten derzeit aber noch am Kommunalwahlprogramm und werden alle parteipolitischen Akteure daran beteiligen. Dazu wollen wir digitale Möglichkeiten ebenso nutzen wie unseren neuen durch die Stadt ziehenden liberalen Treff. Ohnehin wollen wir auf allen Kanälen erreichbar sein.

Wie liberal kann oder muss Kommunalpolitik am Ende sein?

So offen wie möglich - wir müssen alle Meinungen zulassen. Es braucht eine Mischung verschiedener wesentlicher Ansätze. Wir müssen allen zuhören und das Gehörte in die Politik einbringen. Kommunalpolitik heißt doch, herauszufinden, was die Menschen draußen in der Schnittmenge brauchen. Wir müssen schauen, wer mit wem wie ins Gespräch kommt. Das gilt später dann auch für unsere Mandatsträger in der Ratsarbeit.

Wie will die Arnsberger FDP ihre neuen Gesichter bekannt machen?

Wir wollen gesamtstädtisch agieren. Wie unsere Auftritte im Kommunalwahlkampf aussehen sollen, schauen wir noch. Auf jeden Fall soll es einladend sein. Wir wollen uns an den wichtigen Themen entlangarbeiten, und die Köpfe sollen an den jeweiligen Themen arbeiten.

Bieten junge Kandidaten einer Partei eine Chance bei jungen Wählern?

Wir sehen schon, dass wir ein gutes Potenzial bei jungen Wählern haben. Wie sich das aber am Ende in Ergebnissen auswirkt, ist schwer abzuschätzen. Wichtig ist doch, dass wir neue Leute, junge Frauen und Männer, dafür gewinnen, in der Politik mitzumachen und sich mit ihren unterschiedlichen Themen einzubringen. Wir würden es begrüßen, wenn dabei herumkommt, dass wir am Ende die Wahlbeteiligung erhöhen.