Fahrbahn-Sanierung: A445 bis Wickede nur einspurig geführt

Arnsberg. Auf der A445 zwischen Neheim und Wickede müssen sich Autofahrer aktuell auf kleine Rückstaus und Behinderungen einstellen.

Autofahrer auf der Autobahn 445 müssen aktuell auf ihrem Weg zum Autobahnkreuz Werl etwas mehr Zeit einplanen. Im Bereich zwischen Neheim und dem Autobahnkreuz wird aktuell die Fahrbahn erneuert.

In diesem Zusammenhang ist auch der Rastplatz „Ruhrtal“ gesperrt, weil in diesem Bereich der Verkehr bereits einspurig über den Seitenstreifen geführt wird. Die in dieser Woche begonnene Maßnahme sorgt zu den Hauptstoßzeiten zu längeren Rückstaus bis Neheim, weil in dem einspurigen Bereich langsam gefahren werden muss.

Meter für Meter wurde zunächst der Asphalt des rechten Fahrstreifen zwischen Rastplatz und der Abfahrt Wickede abgetragen. Die Arbeiten wurden auch in den Abendstunden und jetzt am Wochenende fortgesetzt. Von der Autobahn GmbH liegt noch keine Mitteilung vor, wie lange die Sanierungsarbeiten andauern werden.

Für Pendler in dem Raum Soest könnten Ausweichstrecken ab Neheim über Land in den Hauptstoßzeiten die bessere Lösung sein. Es lohnt sich auf jeden Fall die Verkehrsnachrichten zu hören.

