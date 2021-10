Fahrraddiebe sind in Arnsberg-Bachum unterwegs

In Arnsberg-Bachum haben Anwohner in vier Fällen den Diebstahl ihrer Fahrräder gemeldet. Hinweise zu den Dieben gibt es bislang nicht (Symbolbild).

Bachum. Drei Pedelec-Fahrräder und ein herkömmliches Rad haben Diebe in Arnsberg-Bachum gestohlen. Die Polizei sucht in den Fällen nach Zeugenhinweisen.

Unbekannte Fahrraddiebe haben in Bachum drei Pedelec-Fahrräder sowie ein herkömmliches Fahrrad gestohlen. Auf der Straße Kattenbusch sollen sie nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Dienstag gezielt Gartenlauben und Garagen aufgesucht haben und in einem Fall eine Hüttentür mit Gewalt aufgebrochen haben. An einer verschlossenen Garagentür scheiterten die Täter mit ihren Aufbruchsversuchen.

Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

