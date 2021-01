Schulcheck für Arnsberg und Sundern: Die Fakten im Überblick

Im Schulcheck für Arnsberg und Sundern erfahren Sie alles über die Schulen in der Gemeinde. Alle Infos in der Übersicht.

Im Schulcheck für Arnsberg und Sundern haben wir alle Schulen nach deren Stärken und Spezialgebieten sowie nach besonderen Angeboten befragt. Wir wollen damit Eltern und Schülern helfen, die richtige Entscheidung bei der Schulwahl zu treffen, auch wenn derzeit kein Präsenzunterricht stattfindet. Die Anmeldungen und Informationsveranstaltungen der einzelnen Schulen laufen demnächst an. Auch darüber informieren wir hier.

Realschule Sundern

♦ Homepage: www.realschule-sundern.de

♦ Motto: Wer sein Ziel kennt, der findet den Weg (Laotse)

♦ Schulleiter/in: Renate Hackmann

♦ Schülerzahl: 485

♦ Lehrer und Referendare: 34

♦ Zahl der Klassen in der Sekundarstufe I: 19

♦ Schulbeginn: 8 Uhr (Unterrichtszeiten)

♦ Anmelde-Termine: 16. und 19. Februar, 8 bis 13 Uhr, 17. und 18. Februar, 8 bis 16 Uhr

♦ Betreuung und Verpflegung: Betreuung bis 15.30 Uhr über das Sozialwerk Sauerland. Die Cafeteria ist in den Schulpausen und Freistunden geöffnet.

♦ Unterrichtsausfall: Unterricht wird möglichst fachkonform vertreten. Transparenz durch den Online-Vertretungsplan Unitis.

♦ Individuelle Förderung: In den Fächern D, E, M wird in den Klassen 5 und 6 gemäß diagnostischer Tests unterrichtet. In den Klassen 7 bis 9 sind Ergänzungsstunden in den Hauptfächern im Stundenplan integriert. In Klasse 10 erhalten die SuS eine gezielte Förderung mit Blick auf die Abschlussprüfung (Konzepte/Programme etc.)

♦ Sprachen: Englisch und Französisch

♦ AG: Roberta-AG, Ball-Sport AG, Musical-AG, Schülersanitäter, Streitschlichter, JuleA, Radio Rasant, Tutoren, Schülerbücherei und Literatur-AG

♦ Schüleraustausch: Frankreich

♦ Feste Klassen-/Stufenfahrten: dreitägige Klassenfahrten in Jahrgangsstufe 6, fünftägige Klassenfahrt in Stufe 10

♦ Schwerpunkte/Profile: Methodentraining und kooperative Lernformen im Rahmen des „Lernen Lernens“

♦ Digitale Ausstattung: Whiteboards, 2 Informatikräume und I-Pad-Koffer

♦ Digitale Tools: schoolfox, Lo-Net und bettermarks

♦ Digitaler Tag der offenen Tür: Ende Januar auf der Homepage der Schule

Städtisches Gymnasium Laurentianum

♦ Homepage: www.laurentianum-arnsberg.de

♦ Motto: Miteinander erfolgreich lernen

♦ Schulleiter/in: Beate Nordmann

♦ Schülerzahl: 560

♦ Lehrer und Referendare: 57

♦ Zahl der Klassen in der Sekundarstufe I: 14

♦ Schulbeginn: 7.40 Uhr, wir unterrichten in Doppelstunden, in der Sek I endet der Unterricht überwiegend nach der 6. Stunde, OGT und AGs sind ergänzend in großem Umfang wählbar

♦ Anmelde-Termine: Ab sofort telefonische Terminvergabe, Termine am 17. bis 19. Februar. Infos und Formulare finden Sie unter diesem Link.

♦ Betreuung und Verpflegung: Mensa, Schülerkiosk, Mittagessen buchbar. Qualifizierte Offener Ganztag durch ein Team, das auch im Vormittag anwesend ist, ausgebildete Sozialpädagoginnen und Anbindung an den Schulalltag, Hausaufgabenbetreuung, Förderung von leistungsstarken Schülerinnen und Schüler. Klassenleitungsteams

♦ Unterrichtsausfall: Kein Stundenausfall in den Klassen 5 bis 10, Vertretung zuerst durch Fachkolleginnen und -kollegen und enge Anbindung an den Unterricht. Material dafür und Lernschritte sind zukünftig in unserem digitalen Lernmanagementsystem jederzeit einsehbar - auch für Eltern.

♦ Individuelle Förderung: Personalisierter Unterricht, viele individuelle Angebote ob Stärkenförderung zum Beispiel durch „Hochdrehen“, durch erweiterte Angebote, durch Schülerstudium oder Hilfestellungen durch Direktförderung, LRS-Angebote, umfassende AGS, wie Chinesisch, grundlegend bilingualer Zweig möglich. Wir kooperieren mit Unis und Fachhochschulen

♦ Sprachen: Englisch, Bilingual Englisch, Französisch, Latein, Spanisch, Chinesisch als AG, diverse Sprachzertifikate wie DELF

♦ AG: Jährlich wechselndes Programm, u.A.: Chinesisch, Fischertechnik, Roboter, Naturkunde, Bienen, Weinberg, Fußball, Basketball, Sportschau, Presse, Theater,

♦ Schüleraustausch: Frankreich, Ville de Paris in der Klasse 8

♦ Feste Klassen-/Stufenfahrten: Klasse 5 Jugendwaldheim, Klasse 6 Borkum, Klasse 9 Skifahren Jochgrimm, Oberstufe: Kursfahrten, die die Schülerinnen und Schüler selbst planen, wie London, Prag, Alpen, Brügge

♦ Schwerpunkte/Profile: A: Potentiale entdecken, Talente fördern B: Bilingualer Zweig C: Miteinander digital D: Natur und Umwelt wert schätzen E: Europa erleben

♦ Digitale Ausstattung: Lernmanagementsystem itslearning und Schulapp Sdui sorgen für verlässliches Arbeiten miteinander. IPad-Koffer in der Schule, 3-D-Drucker, VR-Brillen, Naturwissenschaften ab diesem Jahr mit neuesten digitalen Messinstrumenten und iPads. Sporthalle mit Monitor. Wir nutzen sowohl Geräte der Schule, als auch vorhandene unserer Schülerinnen und Schüler. Wir versorgen diejenigen mit Geräten, die sie benötigen - wir zwingen niemanden in eine Anschaffung. Im Fokus steht das miteinander Arbeiten

♦ Digitaler Tag der offenen Tür: Wir bieten auch in der Pandemie den persönlichen Austausch. Videokonferenzen und Telefonate können jederzeit vereinbart werden. Kontakt und dazu eine komplexe Sammlung von Videos, Podcasts etc: Mehr Infos zum Tag der offenen Tür finden Sie hier.

Städt. Sekundarschule am Eichholz

♦ Homepage: www.sekundarschule-eichholz.de

♦ Motto: WIR “Wertschätzend – Individuell – Respektvoll”, "Es ist egal, woher du kommst, wichtig ist, wohin du willst...!

♦ Schulleiter/in: Olaf Schwingenheuer

♦ Schülerzahl: 600

♦ Lehrer und Referendare: 60 Lehrkräfte und 1 Referendarin

♦ Zahl der Klassen in der Sekundarstufe I: 24 Klassen

♦ Schulbeginn: 7.40 Uhr bis 12.50 Uhr (Dienstag, Freitag), 7.40 Uhr bis 15.05 Uhr (Montag, Mittwoch / Donnerstag)

♦ Anmelde-Termine: 17. bis 19. Februar (8 bis 17 ­­Uhr), mit Terminvereinbarung (Tel: 02931/9381750)

♦ Betreuung und Verpflegung: attraktive Mittagsangebote und Schulmensa mit gut sortierter, gesunder und vielfältiger Auswahl.

♦ Unterrichtsausfall: verlässliche Unterrichtszeiten für Jahrgänge 5 & 6, Betreuungsangebote für alle Jahrgänge

♦ Individuelle Förderung: LRS, DaZ, Stunde-0, Förderbänder, Klassenräte, Methodentage, Sozialtrainings, innere und äußere Differenzierung, intensive Begleitung bei den Übergängen (Ausbildung, Berufskolleg, gymnasiale Oberstufe)

♦ Sprachen: Englisch / Spanisch / Französisch

♦ AG: DFB-Partnerschule, Robotik, Mountainbike, Mofa, Streitschlichtung, Naturprojekte, Kunst- und Musikangebote, unterschiedlichste Spielangebote

♦ Schüleraustausch: aktuell in Planung

♦ Feste Klassen-/Stufenfahrten: Kennenlernfahrt (JG 5), mehrtägige Klassenfahrten (JG 6 / 8 /10)

♦ Schwerpunkte/Profile: Musikklasse, Berufsorientierung, Schule der Zukunft, Schule ohne Rassismus, JuleA, Jugendwaldheim -Wald & Holz, DFB Partnerschule, Tiggeshof: Lernen auf dem Bauernhof…

♦ Digitale Ausstattung: Digitale Tafeln in allen Räumen, Lernplattformen, Notebooks, iPads, schulinternes und freies WLAN, PC-Raum

♦ Digitaler Tag der offenen Tür.

Städtisches Gymnasium Sundern

♦ Homepage: www.gymnasium-sundern.net

♦ Motto: „Es gibt nicht Gutes, außer man tut es!“ (Erich Kästner)

♦ Schulleiter/in: Martin Barthel

♦ Schülerzahl: 702

♦ Lehrer und Referendare: 57+3

♦ Zahl der Klassen in der Sekundarstufe I: 16

♦ Schulbeginn: 8 Uhr

♦ Anmelde-Termine: 16. bis 19. Februar (ohne Termin im Sekretariat)

♦ Betreuung und Verpflegung: Mensa und Übermittagsbetreuung

♦ Unterrichtsausfall: verlässlicher Unterricht, Fachvertretungen bevorzugt

♦ Individuelle Förderung: Ergänzungsstunden zur Defizitförderung, Vermittlungsprogramm „Schüler helfen Schülern"

♦ Sprachen: Englisch (Wirtschaftsenglisch, Cambridge Certificate), Französisch (DELF, DALF), Latein, Italienisch

♦ AG: Chor, Big Band, Volleyball, Basketball, Sportabzeichen, Begabtenförderung INDIVE, Rechtskunde, Kunst, , Video , Foto, Great books

♦ Schüleraustausch: England, Belgien (geplant), Tschechien (Prag)

♦ Feste Klassen-/Stufenfahrten: Kennenlernfahrt 5, Ski, England, Belgien, Italien (Rom), Tschechien (Prag)

♦ Schwerpunkte/Profile: Fürsorgliche Übergangsgestaltung zum Schulstart in 5, Humanitäre Schule, Zukunftsschule, Digitale Schule, Partnerschule des Volleyballsports, ausgeprägtes musisches Profil (Musik und Kunst); Sportabitur in vier Profilen

♦ Digitale Ausstattung: Digitale Schule zertifiziert: eigene Cloud-Angebote, komplette WLAN-Ausleuchtung, Präsentationsmedien mit Beamer und AppleTV, Ausleihmöglichkeit IPAD 8; stationäre und mobile Computerklassen; Schulmanager-System

♦ Digitaler Tag der offenen Tür: Info (auch Twitter und YouTube) über die Homepage

Agnes-Wenke-Schule, Städtische Sekundarschule Arnsberg

♦ Homepage: www.agnes-wenke-sekundarschule.de

♦ Motto: Teamschule für alle

♦ Schulleiter/in: Andreas Schauerte

♦ Schülerzahl: 541

♦ Lehrer und Referendare: 55 Lehrerinnen und Lehrer (davon 3 Sonderpädagogeninnen und -pädaogen), 3 Referendareinnen und Referendare, 2,5 Schulsozialarbeiterinnen, 1 Multiprofessionelle-Team-Stelle zur Stärkung der Inklusion

♦ Zahl der Klassen in der Sekundarstufe I: 22

♦ Schulbeginn: gebundene Ganztagsschule: montags, mittwochs, donnerstags 7.50 Uhr bis 15.45 Uhr sowie dienstags und freitags 7.50 Uhr bis 13.15 Uhr

♦ Anmelde-Termine: am 17., 18., 19. Februar, Mittwoch und Donnerstag von 8 Uhr bis 18 Uhr, Freitag von 8 bis 14 Uhr

♦ Betreuung und Verpflegung: Mensa mit der Möglichkeit des warmen Mittagessens, Kiosk, Schulcafé

♦ Unterrichtsausfall: in den Jahrgängen 5 und 6 verlässlicher Unterricht nach Plan, in den höheren Jahrgängen findet Vertretungsunterricht z. B. durch Auflösung von Doppelbesetzungen statt, inhaltlich wird hier die Bausteinarbeit der Fächer fortgesetzt oder Unterricht mit den EVA-Ordnern (eigenverantwortliches Arbeiten in De, Ma, En) umgesetzt.

♦ Individuelle Förderung: äußere Leistungsdifferenzierung in Erweiterungs- und Grundkurse findet ab Klasse 7 in den Fächern Mathematik und Englisch statt, ab Klasse 9 auch noch in den Fächern Deutsch und Physik, leistungsdifferenzierte Klassenarbeiten und Unterrichtsangebote

♦ Sprachen: Spanisch und Französisch als 2. und 3. Fremdsprache

♦ AG: verschiedene Sport und Kreativangebote in den Mittagspausen

♦ Schüleraustausch: Schulpatenschaft mit der Hedwigschule in Olesno (Polen), gegenseitige Besuche mit Jahrgang 7/8

♦ Feste Klassen-/Stufenfahrten: Kennenlernfahrt zu Beginn des Jahrgang 5, Möglichkeit der Teilnahme an der jährlichen Schulskifahrt für die Jahrgang 7/8, Abschlussfahrt am Ende des Jahrgang. 9

♦ Schwerpunkte/Profile: Schule der Zukunft – Bildung für nachhaltige Entwicklung

♦ Digitale Ausstattung: alle Unterrichtsräume haben Smartboards, 6 Klassensätze Ipads und Laptops, Recherche-Computer in den Lernlandschaften der einzelnen Jahrgänge

♦ Digitaler Tag der offenen Tür: www.agnes-wenke-sekundarschule.de

Grimmeschule Arnsberg

♦ Homepage: grimmeschule-arnsberg.de

♦ Motto: Guter Umgang Miteinander - Füreinander!

♦ Schulleiter/in: Matthias Mörstedt, Katharina Zimmermann

♦ Schülerzahl: 280

♦ Lehrer und Referendare: 27

♦ Schulsozialarbeit: zwei

♦ Zahl der Klassen: 12

♦ Anmeldetermine: 17. bis 19. Februar (Mittwoch: 10 Uhr bis 12 Uhr und 14 Uhr bis 18 Uhr, Donnerstag: 14 bis 18 Uhr, Freitag: 14 bis 18 Uhr)

♦ Betreuung und Verpflegung: „Ankommenszeit“ für jüngere Schülerinnen und Schüler ab 7.30 Uhr, Übermittagsbetreuung mit Mensabetrieb bis 16 Uhr, Kioskverkauf in der großen Pause

♦ Unterrichtsausfall: Ausfallstunden sind eine Ausnahme im Unterrichtsalltag und treten nicht auf, wenn alle Lehrkräfte da sind und der Unterricht nach Plan verläuft. Sollte eine Lehrkraft erkrankt sein oder an einer Fortbildung teilnehmen, wird sie vertreten. Dabei achtet die Schulleitung auf personelle und fachliche Kontinuität.

♦ Individuelle Förderung: Individuelle Förderung und individualisiertes Lernen sind unverzichtbare Bestandteile der Grimmeschule. Unsere Konzepte gehen von der individuellen Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler aus und finden durchgehend im Regel- und/oder Förderunterricht statt: Sprachförderung, Neigungsdifferenzierung in den Fächern Englisch und Mathematik ab der Klasse 7, Stärkung der Verantwortung durch kooperative Lernformen, individuelle Entwicklungs- und Förderpläne, vielfältige Schüler und Jugendwettbewerbe, individuelle Beratung, intensive Vorbereitung auf die Berufswahl

♦ Sprachen: Englisch

♦ AG: Vielfältiges Wahlpflichtangebot: Spanisch, Sozial?Genial!, Streitschlichtung, Upcycling, Mofakurs, Technisches Zeichnen, Werken mit Holz, Bildbearbeitung (Informatik), Schulband,

♦ Schüleraustausch: Schulpartnerschaft mit der Asdreni-Schule in Peja, Kosovo

♦ Schulfahrten: Klassenfahrten (z. B. nach Berlin), Skifreizeit und das AOK-Schulprojekt „natürlich erleben“ in den Jahrgängen 7 und 8, Besinnungstage im Jahrgang 10 (z.B. in Hardehausen)

♦ Schwerpunkte/Profile: Digitales Lernen und Berufsorientierung ab Klasse 5, Soziales Lernen („Guter Umgang Miteinander – Füreinander!“)

♦ Digitale Ausstattung: Computerraum, Präsentationsmedien in den Klassenräumen, Kommunikations-Plattform Sdui App, Lernplattform Itslearning

♦ Digitaler Tag der offenen Tür.

Mariengymnasium Arnsberg

♦ Homepage: www.mariengymnasium-arnsberg.de

♦ Motto: Glück durch Zuwendung

♦ Schulleiter: Herbert Loos

♦ Schülerzahl: ca. 650

♦ Lehrer und Referendare: 55/7

♦ Zahl der Klassen in der Sekundarstufe I: in der Regel 3 pro Jahrgang

♦ Schulbeginn: 7.30 Uhr (Unterrichtszeiten für die Erprobungsstufe: höchstens 6 Std./Tag, Unterrichtsende um 12.40 Uhr)

♦ Anmeldetermine: 1. Und 2. Februar, 15 bis 18 Uhr und 3. Februar, 14 bis 16 Uhr; Onlineanmeldung und Terminreservierung über die Homepage

♦ Betreuung und Verpflegung: offene Ganztagsschule: Hausaufgabenbetreuung montags bis donnerstags bis 15.30 Uhr; vielfältiges AG-Angebot; Verpflegung (warmes Mittagessen, Snacks und Getränke) in der Cafeteria

♦ Unterrichtsausfall: durch fest integrierte Vertretungsbereitschaften und sehr guter digitaler Ausstattung sehr gering

♦ Individuelle Förderung: Im Bereich Sprachen (Wirtschaftsenglischprofil mit der Zusatzqualifikation berufsorientierte Fremdsprache und später dann die Ausbildung zur/zum Fremdsprachenkorrespondentin/en; DELF und DELE Zertifikate für Französisch und Spanisch); im Bereich Naturwissenschaften (wir sind zertifizierte MINTfreundliche Schule); im Bereich Kunst/Musik/Literatur (z.B. Jahrgangstufenorchester; diverse Aufführungen etc.); im Bereich Sport (Schulsportmannschaften in diversen Sportarten; Sportabzeichenabnahme, Wettbewerbsteilnahme; zusätzliches ein breites AG-Angebot im sportlichen Bereich, z.B. Rhönrad, Tischtennis, Fußball etc.); im Bereich der Digitalisierung (wir sind zertifizierte Digitale Schule)

♦ Sprachen: Englisch, Wirtschaftsenglisch, Französisch, Latein, Spanisch

♦ AG: Kunst-AG, Japanisch-AG, Rechtskunde-AG, Tastschreibkurs, 1.Hilfe-Ausbildung, viele Sport-AGs

♦ Schüleraustausch: -, jedoch Sprachenfahrten nach England, Irland, Frankreich und Spanien

♦ Feste Klassen-/Stufenfahrten:

♦ Unterstufe: Norderney

♦ Mittelstufe: England (freiwillig) und deutsche Großstadt

♦ Oberstufe: Orientierungstage, Sprachenfahrt (freiwillig), Studienfahrt (europäische Ziele)

♦ Schwerpunkte/Profile: katholische Schule, Wirtschaftsenglisch, MINT-Schule, Digitale Schule, Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, Partnerschule in Uganda

♦ Digitale Ausstattung: alle SchülerInnen und LehrerInnen sind mit iPads ausgestattet; Beamer und AppleTV Boxen in allen Räumen; schuleigene Cloud (Schulportal); digitale Verwaltung vom Vertretungsplan über Stundenpläne, Klassenarbeitsübersichten, ausgeliehene Bücher bis hin zur Terminreservierung für Elternsprechtage

♦ Digitaler Tag der offenen Tür: auf der Homepage (www.mariengymnasium-arnsberg.de) finden Sie eigens dafür angelegte Broschüren, Videos, Präsentationen etc. (ab dem 5. Dezember)

♦ Elterninformationsabend - Lernen und Lehren am Mariengymnasium Arnsberg

♦ Mittwoch, 20. Januar: Je nach Corona-Situation um 19 Uhr im Forum der Schule oder als digitale Variante - siehe Homepage. An diesem Abend bieten wir Ihnen einen Überblick über die Möglichkeiten, die wir Ihrem Kind während seiner Laufbahn am MGA bieten können.

St.-Ursula-Gymnasium, Neheim

♦ Homepage: www.sug-neheim.de

♦ Motto: „Auf bewährten Wegen Neues wagen“ (Angela Merici)

♦ Schulleiter: Bertin Kotthoff

♦ Schülerzahl: 720

♦ Lehrer und Referendare: 59, davon 2 Schulseelsorger und 1 Schulsozialarbeiter

♦ Zahl der Klassen in der Sekundarstufe I: 15

♦ Schulbeginn: 7.45 Uhr

♦ Anmelde-Termine: Montag bis Mittwoch, 1. bis 3. Februar, in einem persönlichen Gespräch

♦ Betreuung und Verpflegung: Beratungskonzept, Schulseelsorger, Schulsozialarbeiter, Übermittagsbetreuung, Offener Ganztag, Schulsanitäter, Sporthelfer, Verpflegung in der Cafeteria des SUG

♦ Unterrichtsausfall: Ein Konzept zum eigenverantwortlichen Arbeiten (EvA) sichert eine sinnvolle Nutzung von Vertretungsstunden. Fehlt eine Lehrkraft, fallen allenfalls Randstunden aus, die übrigen Stunden werden vertreten.

♦ Individuelle Förderung: Förderunterricht in der Unter- und Mittelstufe, Tutorien, Lernzirkel, Bläserklasse, Teilnahme an Wettbewerben, English-Business-Class, DELF, SchülerUni, MINT-Förderung

♦ Sprachen: Englisch (ab Klasse 5), Latein oder Französisch (ab Klasse 7), Französisch (ab Klasse 9), Latein (ab Klasse 11), Spanisch im Rahmen einer AG

♦ AG: Im Rahmen des Konzeptes zum offenen Ganztag werden am SUG zahlreiche AGs im musischen, künstlerischen, sportlichen Bereich sowie im Bereich der Naturwissenschaften angeboten, DFB-Partnerschule.

♦ Schüleraustausch: mit Frankreich, England, Ungarn und Peru

♦ Feste Klassen-/Stufenfahrten: Schulskifahrt in der Stufe 7, Tage religiöser Orientierung in der Stufe 10, zudem Klassenfahrten in den Stufen 6, 9 und 12.

♦ Digitale Ausstattung: WLAN im gesamten Gebäude, Beamer und Apple-TV in allen Kurs- und Klassenräumen, iPads für alle Lehrerinnen und Lehrer, schülereigene iPads ab Klasse 9, zwei Computerräume, Zugang für alle Schülerinnen und Schüler zum Schulportal

♦ Digitaler Tag der offenen Tür: Videos auf der Homepage des SUG ab dem 11. Dezember (www.sug-neheim.de)

♦ Ein Projekt, das wir gerne vorstellen möchten, ist unser Arbeitskreis „Unsere Welt“.

Franz-Stock-Gymnasium-Arnsberg

♦ Homepage: www.fsg-arnsberg.de

♦ Motto:Miteinander leben und lernen

♦ Schulleiter/in: Dr. Andreas Pallack

♦ Schülerzahl: 860

♦ Lehrer und Referendare: 75

♦ Zahl der Klassen in der Sekundarstufe I: 20, zwischen 3 und 5 Zügen pro Jahrgang.

♦ Schulbeginn: 7.45 Uhr, 60 Minuten dauert eine Unterrichtsstunde, Unterrichtsende an langen Tagen: 14.45 Uhr an kurzen Tagen 13Uhr.

♦ Anmelde-Termine: 17. bis 19. Februar nach telefonischer Anmeldung

♦ Betreuung und Verpflegung: Es gibt eine Mensa, in der ein Mittagessen eingenommen werden kann sowie Bewegungs- und Entspannungsangebote. Außerdem eine Cafeteria mit Angeboten für den kleinen Hunger.

♦ Unterrichtsausfall: Selten, sonst greift Vertretungskonzept. Betreuungsangebot bis 14.45 Uhr an langen Tagen.

♦ Individuelle Förderung: Besonders sprachbegabte Schülerinnen und Schüler können ab Klasse 5 den bilingualen Zweig belegen. Dieser kann in der Oberstufe fortgeführt werden – die Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit ein bilinguales Abitur abzulegen.

♦ Das Franz-Stock-Gymnasium ist Mitglied im nationalen MINT-Excellence Schulnetzwerk. MINT, das steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Schülerinnen und Schüler können ab Klasse 5 das Angebot Informatik & Technik belegen, das von Jahrgangsstufe zu Jahr­gangsstufe erweitert angeboten wird. Es folgen Kurse zur Robotik, MINT-Projekte und spezielle Angebote zur Begabtenförderung, die zur Teilnahme beim Wettbewerb Jugend forscht führen können. Ab Klasse 9 kann dann das Wahlpflichtfach Physik-Informatik-Technik belegt werden, das Schülerinnen und Schüler darauf vorbereitet selbstständig und kreativ eigene Projekte zu gestalten. In der Oberstufe werden in der Regel Biologie, Chemie und Physik auch als Leistungskurse angeboten.

♦ Sprachen: Englisch, Französisch, Latein

♦ AG: Hauswirtschaft, Kochen, Bigband, Nähen, Experimentieren, Holzwerkstatt, Gestalten mit Stein und Ton, Vororchester, …

♦ Schüleraustausch: Caltagirone, Frankreich: Auf den Spuren von Franz-Stock

♦ Feste Klassen-/Stufenfahrten: (z.B. immer wiederkehrende Fahrten in bestimmten Stufen)

♦ Schwerpunkte/Profile: Bilingualer Zweig

♦ Digitale Ausstattung: Flächendeckendes WLAN in der Schule, Computerräume und Notebookkoffer (IPADS), Alle Klassenräume haben einen Beamer und eine Dokumentenkamera. Fachrräume haben in der Regel Smartboards oder interaktive Großbildschirme.

♦ Digitaler Tag der offenen Tür.

Realschule Hüsten

♦ Homepage: www.realschule-huesten.org

♦ Motto: „Wir ziehen alle an einem Strang und das in dieselbe Richtung“

♦ Schulleiter/in: Rainer Kick

♦ Schülerzahl: 727

♦ Lehrer und Referendare: 49 Lehrerinnen und Lehrer / eine Lehramtsanwärterin

♦ Zahl der Klassen in der Sekundarstufe I: 28

♦ Schulbeginn: 7.45 Uhr bis 12.55 Uhr (Unterrichtszeiten)

♦ Anmelde-Termine: 1. bis 3. Februar (persönlich nach Voranmeldung)

♦ Betreuung und Verpflegung: Übermittagsbetreuung für Klasse 5 mit Mensa

♦ Unterrichtsausfall: verlässlicher Unterricht in Klasse 5 und 6, Ausfallminimierung durch Vertretungskonzept

♦ Individuelle Förderung: Diagnoseinstrumentarien zu Beginn der Klasse 5, Förderstunden in Klasse 5 (+6) je nach Personallage, digitale Lernprogramme

♦ Sprachen: Englisch und Französisch

♦ AG: Imkerei, Theater, JuleA, Band, Chor, Sport, Erste-Hilfe, Rechtskunde

♦ Schüleraustausch: nein

♦ Feste Klassen-/Stufenfahrten: In Klasse 6 und 10; ggf. Kursfahrten

♦ Schwerpunkte/Profile: Naturwissenschaft-Technik / Informatik

♦ Digitale Ausstattung: 6 Tabletklassen, 4 Computerräume, in jeder Klasse ein großes Display, 2 mobile Tabletkoffer, gutes Internet in allen Räumen

♦ Digitaler Tag der offenen Tür: Virtueller 3D-Rundgang durch die Schule, Telefonische Beratung an zwei Tagen, Ansprache des Schulleiters, Hompage

Gemeinschaftshauptschule der Stadt Sundern



♦ Homepage: www.hauptschule-sundern.de

♦ Motto: Miteinander, füreinander Lernen - heute for morgen

♦ Schulleiter: Klaus Nachtwey

♦ Schülerzahl: 459 SuS

♦ Lehrer und Referendare: 1

♦ Zahl der Klassen in der Sekundarstufe I: 44

♦ Schulbeginn: 8 bis 13.15 Uhr (Wahlpflichtunterricht 2 Mal in der Woche von 14.05 bis 15.15 Uhr)

♦ Anmeldetermin: 16. bis 19. Februar, 8 bis 14 Uhr, persönlich

♦ Betreuung und Verpflegung: Mensa aktuell geschlossen

♦ Unterichtsausfall: am digitalen schwarzen Brett und in Kürze auch wieder über eine App

♦ Individuelle Förderung: Rechtschreibwerkstatt, Individuelle Förderung (Sprachförderkonzept, LRS-Förderung, Rechtschreibwerkstatt, Förderband), Inklusion und Integration, Berufsorientierung (inklusive BOB-Berufsorientierungsbüro), Streitschlichter, Medienscouts, über 20 WP-Angebote, Kultur u. Schule, Bienen-Projekt mit eigenen Bienenvölkern, Schulgartenprojekt, Schülerbücherei, Sporthelferausbildung, Schülerfirma, Kooperation mit einsU (Unternehmerverbund Sundern), Schulsozialarbeit (2 Schulsozialarbeiter vor Ort), Schulskifahrt im Schulprogramm veankert mit Unterstützung eines Sunderaner Unternehmens, vielseitige Projekte im Rahmen der Berufsorientierung (zum Beispiel ProBe, KAoA...), Kooperation mit VHS und BBA, Hausaufgaben/Übermittagsbetreuung, Kooperation der Schulen auf dem Bildungshügel...

♦ Sprachen: Herkunftsprachlicher Unterricht in albanisch und italienisch

♦ AG: = Wahlpflichtfächer (mehr als 20 Angebote)

♦ Schüleraustausch: nein

♦ Feste Klassen-/Stufenfahrten: Schulskifahrt, Studienfahrt nach Weimar/Erfurt, Städtepartnerschaften mit Calopezzati (Italien) und Albanien

♦ Schwerpunkte: Berufsorientierung, Übergänge Schule Beruf, Langzeitpraktikum (1 Jahr lang an einem Tag der Woche- Klassen 10A), Wahlpflichtunterricht,

♦ Digitale Ausstattung: 19 whiteboards (interaktive Tafeln), 2 Klassensätze Schüler-iPads, Lehrer iPads, weitere digitale Ausstattungen in Vorbereitung

♦ Digitaler Tag der offenen Tür: in Bearbeitung (geplant für Ende Januar auf einem youtube-channel )

