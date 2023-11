Fall Kurschus: Das sagt Arnsbergs Superintendent Schilling

Soest/Arnsberg Von „Grabesstille“ nach der Rede der Ratsvorsitzenden Annette Kurschuss ist in der Stellungnahme die Rede: „Viele haben geweint.“

Hörbar betroffen hat Superintendent Dr. Manuel Schilling auf den Rücktritt von Annette Kurschus reagiert. „Ich bedauere das sehr. Sowohl als Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland als auch als Präses der Landeskirche hat Frau Kurschus Unglaubliches geleistet. Ich glaube aber auch, dass dieser Rücktritt unvermeidlich und damit konsequent war.“ Das berichtet der Sprecher des Kirchenkreises Soest-Arnsberg.

Wie auch viele der anderen Superintendenten und Superintendentinnen war Schilling am Montag nach Bielefeld gereist und konnte die persönliche Erklärung live vor Ort verfolgen. „Bei uns allen herrscht eine tiefe Betroffenheit und Erschütterung. Mit Kurschus verliert die Evangelische Kirche eine herausragende Persönlichkeit, der wir zu großem Dank verpflichtet sind.“

Abgang: Nach ihrer persönlichen Erklärung verlässt EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus über einen Notausgang den Saal. Foto: Christoph Reichwein / dpa

In der Sache und damit zu den gegenüber Kurschus erhobenen Vorwürfen, sie sei gegen die Missbrauchsvorwürfe gegenüber einem kirchlichen Mitarbeiter nicht konsequent genug vorgegangen, wollte sich Schilling nicht äußern: „Das steht mir nicht zu. Dazu weiß ich zu wenig darüber, was in Siegen gelaufen ist.“ Der ehemaligen Präses wird vorgeworfen, als frühere Gemeindepfarrerin in Siegen in den 90er Jahren einen Fall sexuell übergriffigen Verhalten vertuscht zu haben.

Nachfolge erst in einem halben Jahr

Der Superintendent betonte, dass ihn die Gradlinigkeit und Authentizität, mit der Kurschus ihre Erklärung vorgetragen habe, zutiefst beeindruckt habe: „Das ist von einer echten überzeugenden Verantwortungsübernahme geprägt. Sie hat damit die Selbstbestimmung bewahrt, selbst zu entscheiden, ob sie zurücktritt oder nicht: „Da haben wir in den vergangenen Jahren in unserer Gesellschaft ganz andere Beispiele erlebt.“

Nach der knapp zehnminütigen Stellungnahme, die von Applaus unterbrochen worden war, sei es mucksmäuschenstill gewesen: „Eine absolute Grabesstille.“ Viele der anwesenden Superintendentinnen und Superintendenten sowie Mitarbeitende der Landeskirche hätten anschließend geweint: „Auch ich bin unendlich traurig. Das ist für uns alle eine ganz bittere Stunde.“ Über eine Nachfolge wird nach seiner Einschätzung frühestens in einem halben Jahr und nicht – wie von einigen Medien berichtet - schon bei der Landessynode am Wochenende entschieden: „Das muss ja alles vernünftig vorbereitet werden; da helfen keine Schnellschüsse.“

