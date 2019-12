Fall Ziebs: Arnsberger gibt Ehrenmedaille zurück

Der Müscheder Hubertus Mantoan ist als Mann mit Haltung bekannt: Jetzt zieht der 61-Jährige seine Konsequenzen aus den Vorfällen rund um den nun beim Deutschen Feuerwehrverband zurückgetretenen Präsidenten Hartmut Ziebs. Mantoan spricht von „Intrigen“ und „Hinterlist“ gegenüber Ziebs und erklärte nun gegenüber dem Verband, dass er seine Ehrenmedaille des DFV für Zivilisten noch vor Weihnachten zurückschicken werde.

Erhalten hatte Hubertus Mantoan die Auszeichnung im März 2018. Die Feuerwehr Arnsberg hatte ihn für die Ehrung vorgeschlagen, weil sich der Müscheder CDU-Politiker aus Sicht der Arnsberger Wehr als Fachausschuss-Vorsitzender im Rat im besonderen Maße um die Weiterentwicklung der Feuerwehr verdient gemacht habe. „Die Ehrung hatte mir auch viel bedeutet“, so Mantoan auf Nachfrage unserer Zeitung.

Hier freute sich Hubertus Mantoan noch über seine Ehrung: V.li. Werner Franke (stv. Kreisbrandmeister), Martin Känzler (stellv. Leiter der Feuerwehr Arnsberg). Hubertus Mantoan, Helmut Melchert (Fachbereichsleiter Stadt Arnsberg) und Bernd Löhr (Leiter der Feuerwehr Arnsberg). V.li. Werner Franke (stv. Kreisbrandmeister), Martin Känzler (stellv. Leiter der Feuerwehr Arnsberg). Hubertus Mantoan, Helmut Melchert (Fachbereichsleiter Stadt Arnsberg) und Bernd Löhr (Leiter der Feuerwehr Arnsberg). Foto: Feuerwehr Arnsberg

Hubertus Mantoan fordert nun auch den Rücktritt der anderen Präsidenten des DFV, weil es nicht sein könne, dass nun nur Hartmut Ziebs gehen müsse. Ohnehin sieht Mantoan die klare Positionierung von Hartmut Ziebs gegen rechte Unterwanderung der Feuerwehr und die daraus entstandene Diskussion als Hauptgrund für die „Intrigen“ gegen Ziebs an. Hartmut Ziebs hatte sich im Amt maßgeblich für die Öffnung der Feuerwehr für Migranten und die Integrationsarbeit stark gemacht. „Diese Diskussion muss jetzt auch weitergeführt werden“, sagt Hubertus Mantoan.

Die Bestrebungen des Präsidialrats des DFV, dem Präsidenten das Vertrauen zu entziehen und abzuwählen, so Mantoan in seinem Schreiben an den Verband, habe nicht nur bei ihm zu großem Unverständnis geführt. „Ich bin entsetzt über das, was sich im Hintergrund und im Rücken des Präsidenten ereignet hat, wodurch auch die persönliche Integrität eines Menschen untergraben werden soll. Das ist unwürdig“, schreibt der Müscheder.

Der Rücktritt des Präsidenten zum 31. Dezember 2019 ist aus Mantoans Sicht folgerichtig. „Noch wichtiger ist jedoch ein völliger Neuanfang und den damit verbundenen Rücktritten von allen Beteiligten dieses über die Grenzen der Feuerwehr hinaus wirkenden Skandals“, sagt Hubertus Mantoan, „dieser Präsidialrat, das ist meine feste Überzeugung, hat nicht mehr die Mehrheit der 1,3 Millionen Kameradinnen und Kameraden der Deutschen Feuerwehr hinter sich“. Es sei an der Zeit, sich umfassend neu aufzustellen. Schon jetzt ist für Mantoan klar, dass der Fall Ziebs mit all seinen Facetten „das schlimmste ist, was der Feuerwehr nun passieren konnte“.