Farbschmierereien in ganz Herdringen

Herdringen. Nach Farbschmierereien in Herdringen ermittelt die Polizei. Wegen Hakenkreuz-Symbolen ist auch der Staatsschutz eingeschaltet.

Insgesamt elf Strafanzeigen wegen Sachbeschädigungen zählte die Polizei am Mittwochabend in Herdringen. Die Täter besprühten u.a. Schilder, Mauern und Stromkästen mit Farbe. Die Farbschmierereien ziehen sich durch das gesamte Dorf. Die Tatzeit liegt vermutlich in den frühen Abendstunden, zwischen 19 und 21 Uhr. Da die Vandalen auch Hakenkreuze aufsprühten, wurde die zuständige Staatsschutzstelle des Polizeipräsidiums in Dortmund informiert.

Bereits am Morgen wurde der Polizei eine Sachbeschädigung auf dem Schulgelände am Heinrich-Knoche-Weg gemeldet. Zwischen dem 18. und 24. Februar hatten noch unbekannte Täter die Wände und Scheiben der Schule mit Farbstiften, Eiern und Ketchup beschmiert.

Hinweise bitte an die Polizei in Arnsberg, 02932 - 90 200.

