FDP Arnsberg bestätigt Vorstand: „Fühlen uns gut gerüstet“

Arnsberg Parteitag verurteilt Einschüchterungsversuche durch Nazi-Symbole scharf. Klares Bekenntnis zu Europa.

Bei Schneewetter kamen die Arnsberger Liberalen in diesem Jahr in der Börse in Arnsberg zu ihrem diesjährigen Wahlparteitag zusammen. Der Vorstand wurde dort in seiner Arbeit bestätigt und wiedergewählt. Vorsitzender: Reinhard Pennekamp, Stellvertretender Vorsitzender: Daniel Wagner,

Schatzmeister: Knut Kloppsteck, Beisitzer: Christina Baganz, Franz Walter Hopusch. Das berichtet die FDP.

Der Ortsverbandsvorsitzende Reinhard Pennekamp konnte auf ein erfolgreiches Jahr der FDP in Arnsberg zurückblicken. Das Rollmopsessen mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann in der Arnsberger Festhalle im Januar war der größte Erfolg der Partei im vergangenen Jahr. Rund 350 Gäste lauschten der Spitzenkandidatin zur Europawahl zum Thema Ukrainekrieg und europäischer Sicherheitspolitik. Sowohl das Sommergespräch, im vergangenen Jahr mit Marc Lürbke zum Thema Sicherheitspolitik, als auch der Bericht aus Berlin mit dem heimischen Abgeordneten Carlo Cronenberg waren gut besucht.

Mehr aus Arnsberg

Zu Beginn des Berichts aus dem Rat stellte der Fraktionsvorsitzende Daniel Wagner klar, dass Einschüchterungsversuche gegenüber demokratisch gewählten Ratsmitgliedern nicht zu tolerieren und mit voller Härte des Gesetzes zu bestrafen sind. Kurz zuvor war bekannt geworden, dass vor dem Haus der Sprecherin der Fraktion der Grünen im Rat der Stadt Arnsberg nationalsozialistische Symbole gefunden worden sind. Aus dem Rat konnte Daniel Wagner bspw. über den aktuellen Stand der Cyberattacke berichten.





Zum 20-jährigen Bestehen des „Nass“ konnte der Fraktionsvorsitzende dann freudigere Nachrichten verkünden: Das bereits 2018 von der FDP-Fraktion geforderte Lehrschwimmbecken am Standort liegt im Plan und wird in diesem Jahr schon in Betrieb gehen können. Zum Ende des Parteitags konnten die Parteitagsgäste noch dem Europawahlkandidaten für den Hochsauerlandkreis Klaus Willeke aus Brilon und seinen Wahlkampfthemen für die Europawahl lauschen. Europa sei eine zu

wichtige Institution, als das man aus dieser einfach austreten solle, wie es so manche populistisch proklamieren. Stattdessen müsse man Europa an den richtigen Stellen reformieren und entbürokratisieren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg