Die FDP Arnsberg regt die Einrichtung eines Jugendparlamentes an.

Politik lokal FDP-Fraktion Arnsberg regt „echtes“ Jugendparlament an

Arnsberg. Die Einrichtung eines „echten“, demokratisch gewählten Jugendparlamentes für Arnsberg regt die heimische FDP an.

„Wir begrüßen die Idee der Grünen Kinder und Jugendliche in die Politik einzubinden. Allerdings geht uns dieser Antrag nicht weit genug und ist aus unseren Augen nicht demokratisch. Einige junge liberale Arnsberger und Arnsbergerinnen haben bereits im Januar 2020 eine Anregung an den Bürgermeister gestellt, mit der Forderungen ein Jugendparlament inklusive Rede- und Antragsrecht für den Rat in die Arnsberg Politik zu etablieren. Leider ist hierauf seitens der Verwaltung keine wahrnehmbare Initiative erfolgt“, führen die Liberalen aus.

Ein Jugendparlament müsse von den Kindern und Jugendlichen selbst gewählt werden. „Die Entsendung willkürlicher Schüler und Schülerinnen, so wie es die Grünen fordern, ist keine demokratische Art und Weise“, meint die FDP:

Noch viel Klärungsbedarf

„Wer wird dort angesprochen? Können alle Schülerinnen und Schüler über die Personen mitbestimmen? Hier sehen wir noch viel Klärungsbedarf. Wichtig ist aus unserer Sicht, dass alle jungen Menschen eine Stimme erhalten. Gerade die jungen Menschen sind die Zukunft von Morgen. Was in unserer Stadt passiert und wie sich junge Menschen wohlfühlen, sollen von eben diesen Menschen angestoßen werden. „Unsere Meinung hierzu ist die Einrichtung eines echten Gremiums, dem Jugendparlament. Möglichst schnell und mit Gestaltungsmöglichkeit für junge Menschen“, fasst Florian Bordieck aus Reihen der FDP-Fraktion-Arnsberg die Idee zusammen.

