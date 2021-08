FDP-Kandidat Carlo Cronenberg im Livestream-Talk

Hochsauerlandkreis. Der FDP-Bundestagskandidat im HSK, Carlo Cronenberg aus Müschede, präsentiert sich am Freitag ab 11 Uhr im Livestream-Talk unserer Zeitung.

Carl-Julius Cronenberg von der FDP ist am Freitag, 20. August, ab 11 Uhr Gast in unserem Livestream-Interview im Vorfeld der Bundestagswahl am 26. September. Er stellt sich einer Fragerunde mit den Redaktionsleitern Boris Schopper (Brilon) und Martin Haselhorst (Arnsberg) sowie dem Reporter Jürgen Kortmann (Meschede).

Der Unternehmer aus Müschede ist seit der vergangenen Wahl im Jahr 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages. Eingezogen in das Parlament in Berlin ist er über seinen Listenplatz. Auch diesmal hat der liberale Direktkandidat im Wahlkreis HSK gute Chancen, über die Liste den Weg in die Hauptstadt zu finden. Carlo Cronenberg war seit 1999 als Ratsmitglied in Arnsberg kommunalpolitisch aktiv, ehe er in die großen Fußtapfen seines 2013 verstorbenen Vaters Dieter Julius (MdB von 1976 bis 1994) trat und 2017 erstmalig für den Bundestag kandidierte. Im 19. Deutschen Bundestag gehört er dem Ausschuss für Arbeit und Soziales sowie als Stellvertreter dem Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union und der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz an.

In vorangegangenen Interviews standen bereits Friedrich Merz (CDU) und Dirk Wiese (SPD) vor der Kamera. Das Format wurde von der Redaktion für die beiden aktuellen Bundestagsabgeordneten (Wiese und Cronenberg) und dem „Direktmandatsverteidiger“ (Merz anstelle von Patrick Sensburg) ausgewählt.

Das Live-Interview mit Friedrich Merz ist hier im Livestream zu sehen oder unter wp.de/FriedrichMerz abzurufen.

Hier finden Sie das Interview mit Dirk Wiese im abrufbaren Livestream unter wp.de/DirkWiese-live und als niedergeschriebenes Voll-Interview.

Im rund 30-minütigen Livestream-Interview stellt sich Carlo Cronenberg (FDP) den Fragen von Redaktionsleiter Boris Schopper (Brilon), Jürgen Kortmann (Meschede) und Redaktionsleiter Martin Haselhorst (Arnsberg). Es geht um seine Ziele für das Sauerland, mögliche Koalitionen und auch aktuelle Themen wie die Afghanistan-Krise. Der Livestream ist unter wp.de/CarloCronenberg-live direkt am Vormittag zu verfolgen oder auch noch später auf unserem Marken-Portal abzurufen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg