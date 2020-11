FDP lehnt separaten Klima-Ausschuss der Stadt Arnsberg ab

Arnsberg. Auch wenn ein Antrag der Grünen-Fraktion noch gar nicht vorliegt, bezieht die FDP schon mal Position zu einem möglichen Klima-Ausschuss.

Auf eine mögliche Forderung der Arnsberger Grünen, dass die Stadt Arnsberg einen Klima-Ausschuss einrichten solle, reagieren Partei und Fraktion der Arnsberger FDP bereits mit einer Pressemitteilung. „Die Freidemokraten lehnen einen separaten Ausschuss zu diesem Thema ab. Stattdessen soll das Thema Klimaschutz einen zentralen Stellenwert in allen Ausschüssen der Stadt haben“, betont der Vorsitzende des FDP-Ortsverbandes Arnsberg, Fabian Schrieck.

Schrieck schreibt: „Die Arnsberger Grünen sprechen schon seit längerem von dem Wunsch eines Klimaausschusses für Arnsberg. Nun wird aus dem geäußerten Wunsch wohl auch eine klare Forderung für die neue Legislatur im Arnsberger Stadtrat.“ Die FDP Arnsberg habe sich mit diesem Wunsch intensiv beschäftigt und beziehe daher schon jetzt Stellung zu einer möglichen Forderung, erklärt Schrieck und weiter: „Umwelt- und Klimaschutz ist eine wichtige Aufgabe der Politik, insbesondere hier vor Ort. Vor Ort können wir unseren Beitrag dazu leisten, die Lebenschancen zukünftiger Generationen zu sichern. Denn ohne saubere Luft, reines Wasser und fruchtbare Böden, ohne stabiles Klima und ausreichende Energieversorgung ist ein glückliches Leben undenkbar. Insbesondere die Themen Windräder, Photovoltaik und Solar – sind Themen, die vor unserer Haustür gestaltet werden.“

FDP: „Das Thema Klima muss eine zentrale Rolle bei allen Themen der Stadt einnehmen“

Und gerade weil das Thema Klimaschutz so wichtig sei, sehe dei FDP einen separierten Ausschuss für dieses Thema als den falschen Weg an. Das Thema Klima müsse eine zentrale Rolle bei allen Themen in unserer Stadt einnehmen. Alle Entscheidungen in den politischen Gremien der Stadt Arnsberg müssten vor dem Hintergrund der Klimaauswirkungen und der Nachhaltigkeit getroffen werden. Dieses Thema sollte nicht als Nischenthema in einem separaten Ausschuss behandelt werden.

„Wir müssen alle politischen Akteure für das Thema sensibilisieren und fit machen – Ratsmitglieder, sachkundige BürgerInnen und MitarbeiterInnen der Verwaltung. Nur so können wir Arnsberg klimafreundlich und nachhaltig gestalten. Nur so werden wir den zukünftigen Generationen wirklich gerecht“, so Schrieck abschließend.