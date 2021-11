Ferdi Schwingenheuer wird Ortsheimatpfleger in Müschede

Müschede. Ferdi Schwingenheuer ist im Bezirksausschuss einstimmig zum neuen Müscheder Ortsheimatpfleger gewählt worden.

In der Sitzung des Bezirksausschusses Müschede wurde Ferdinand Schwingenheuer einstimmig zum neuen Ortsheimatpfleger gewählt. Die Wahl muss noch durch den Rat bestätigt werden. Das Amt des Ortsheimatpflegers für den Bezirk Müschede war seit dem Tod des Ortsheimatpflegers Hubert Michel unbesetzt.

Schutzmaßnahmen bei Starkregen

Im weiteren Verlauf der Sitzung beschäftigte sich der Bezirksausschuss auch mit dem städtischen Haushalt 2022/23 und dem Starkregenereignis vom 14. Juli. Zurzeit laufen noch die Untersuchungen und Berechnungen, wie es zur Überschwemmung der Müscheder Sportanlage und weiterer Bereiche kommen konnte und welche Schutzmaßnahmen für die Zukunft getroffen werden sollen. Denkbar könnte die Errichtung eines Walls oder eine Renaturierung der Röhr in diesem Bereich sein. Das Sportgelände lag bisher nicht im Überschwemmungsgebiet der Röhr. Für die Beseitigung der Schäden sollen Bundesmittel für Hochwasserschäden beantragt werden.

Radweg von Hüsten über Müschede nach Reigern

Weiteres Thema: der Radweg zwischen Hüsten und Müschede sowie zwischen Müschede und Reigern. „Für das Teilstück zwischen Müschede und Reigern erarbeitet Straßen NRW zurzeit die Pläne. Einen genauen Zeitplan für die Umsetzung gibt es aber noch nicht“, so Bezirksausschussvorsitzender Christoph Hillebrand, „wir werden Straßen NRW in den nächsten Bezirksausschuss einladen.“

Barrierefreie Haltestellen

2022 steht der barrierefreie Ausbau der Haltestellen Lüttkewiesen 1 und Lüttkewiesen 2 mit der Errichtung von Wartehäuschen auf dem Plan. Auf Antrag der CDU Müschede wurde beschlossen, auf den Ausbau der Haltestelle in Fahrtrichtung Hachen zu verzichten, da hier bereits ein Hochbord und ein neues Haltestellenhäuschen vorhanden sind. Stattdessen solle man lieber eine Haltestelle im Oberdorf barrierefrei ausbauen, die deutlich stärker frequentiert werde, so die CDU Müschede. Zudem will man die Haltebuchten erhalten, die nach Planungen der Stadt wegfallen sollen. Die Stadt lehnte den Antrag in einer Stellungnahme ab. Der Bezirksausschuss beantragte einstimmig einen Ortstermin mit der Stadt, um das Thema noch einmal zu besprechen und eine Lösung zu finden.

Das Thema Geschwindigkeitsreduzierung stand ebenfalls auf der Tagesordnung. Auf Antrag des Bezirksausschusses wurde bereits eine Geschwindigkeitsanzeige in der Norbert-Michel-Straße aufgehangen. Zudem wurde auf Antrag der Anwohner beschlossen, am Straßenschild „Sültkamp“ ein Zusatzschild mit Erklärung des Namens Sültkamp anzubringen.

