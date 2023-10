Blaulicht Festnahme in Neheim: Junge Männer bedrohen Opfer mit Messer

Neheim. Fahndungserfolg: Nach einem bewaffneten Überfall am Busbahnhof in Neheim auf einen jungen Mann, konnten die drei Täter schnell geschnappt werden.

Ein 24-jährige befand sich am gestrigen Samstag, 7. Oktober, auf dem Bürgersteig an der Goethestraße in Höhe des Busbahnhofes, als ihm drei junge Männer entgegenkamen, die ihn mit einem Messer und mit Pfefferspray bedrohten.

Die Tatverdächtigen (zwei 19 Jahre alt, der dritte Mann 17 Jahre alt) verlangten Bargeld. Als der 24-Jährige sich weigerte, schlugen sie ihm ins Gesicht und entrissen ihm seine Tasche. Mit der Beute flüchteten die Diebe über die Treppe zum Neheimer Markt.

Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnten die drei Tatverdächtigen schnell geschnappt und vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

