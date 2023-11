Feueralarm in Hachen: Die Hachener Straße musste zeitweise gesperrt werden.

Früher Einsatz Feueralarm in Hachen am Morgen: Das steckt dahinter

Hachen. Früh am Samstagmorgen musste die Feuerwehr Sundern nach Hachen ausrücken. Das sind die Hintergründe.

Bereits am frühen Samstagmorgen wurde die Feuerwehr Sundern wir um 5:30 Uhr mit dem Stichwort „F 3Y -Zimmerbrand mit Menschenleben in Gefahr“ zu einem Mehrparteienhaus an die Hachener Straße alarmiert.

Vor Ort stellte sich heraus, dass angebrannte Speisen ursächlich für die starke Rauchentwicklung waren, die ein Bewohner auf dem Küchenherd vergessen hatte. Sämtliche Bewohner hatten sich vor Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bereits nach draußen begeben können, so dass es glücklicherweise nicht zu Personenschäden kam. Der Rettungsdienst des HSK und auch ein Notarzt waren vor Ort, untersuchten die Bewohner, mussten sie aber nicht ins Krankenhaus fahren.

Ein unter Atemschutz stehender Trupp ging in die betroffene Wohnung vor. Die Töpfe wurden ins Freie gebracht und abgelöscht. Anschließend wurden das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter rauchbefreit, ehe die Einsatzstelle an die Polizei übergeben wurde.

Eingesetzt waren etwa 60 Kräfte aus den Einheiten Hachen, Langscheid, Stemel und Sundern, die Drehleiter aus Sundern, die IuK-Einheit mit dem Einsatzleitwagen, die Atemschutzwerkstatt und der GW-Logistik.

Für die Dauer des Einsatzes war die Hachener Straße komplett gesperrt. Umgeleitet wurde der Verkehr nicht. „Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens zu der frühen Uhrzeit gab es kein Verkehrschaos“, so ein Feuerwehrsprecher. Der Einsatz war nach rund einer Stunde beendet.

60 Einsatzkräfte waren nach Hachen ausgerückt. Foto: FW Sundern

