Nun wird auch der große Trödelmarkt der Kolpingsfamilie Müschede ein Opfer der Corona-Furcht. Der Verein sagt den für den 22. März geplanten Trödelmarkt auf Grund der aktuellen Viruserkrankungen ab. „Das Risiko ist dem ehrenamtlich tätigen Verein zu groß, immerhin werden an diesem Tag rund 3.000 Besucher erwartet“, so heißt es in der Erklärung. Die Kolpingsfamilie Müschede bittet um Verständnis für diese nicht leicht gefallene Entscheidung. Aus diesem Grund muss auch die Trödelannahme an den Tagen entfallen. Der nächste Trödelmarkt findet am Sonntag, den 27. September in der Schützenhalle Müschede statt.

Feuerwehr verschiebt Jahresdienstbesprechungen

Die Feuerwehr Arnsberg sagte aus Vorsichtsgründen die für das Wochenende angesetzten Jahresdienstbesprechungen der Basislöschzüge Neheim/Voßwinkel und Herdringen/Holzen ab. „Dabei geht es nicht um Angst und Panikmache vor dem Coronavirus“, sagt Feuerwehrchef Bernd Löhr. Vielmehr werde die Feuerwehr „ihrer Verantwortung als wichtiger Bestandteil der Daseinsvorsorge gerecht“.

Bernd Löhr sorgt vor: Er fürchtet, dass es im Falle, dass Feuerwehrleute gegebenenfalls wegen eigener Erkrankung mit dem Corona-Virus oder dem Verdachtsfall sowie möglicher Kontakte mit Infizierten oder Verdachtsfällen in kurzzeitige oder gar 14-tägige Quarantäne gesetzt werden. Die Zusammenkunft zu einer Jahresdienstbesprechung mit so ziemlich allen aktiven Kameraden der jeweiligen Einheiten könnte dann im schlimmsten Falle dazu führen, dass gleich ganze Basislöschzüge ausfallen. „Ich muss verhindern, dass ein Basislöschzug plötzlich für 24 Stunden oder gar länger brach liegt“, sagt Bernd Löhr., „wir müssen uns als Feuerwehr ja jederzeit ganz anderen gefährlichen Sachen stellen können als dem Corona-Virus“. Insbesondere beim Neheim-Voßwinkler Basislöschzug wäre das zusätzlich riskant, weil hier die Gefahrengutabwehr ansässig ist (ABC-Zug).

Die Jahresdienstbesprechungen sollen im Mai nachgeholt werden. Die Absage der Zusammenkunft des Basislöschzuges Hüsten/Müschede am 4. April, so Löhr, sei aktuell noch kein Thema. Hier werde die Entwicklung abgewartet.