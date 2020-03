Kaminbrand in Rumbeck

Wehr-Einsatz Feuerwehr rückt zu Kaminbrand in Rumbeck aus

Rumbeck. Zu einem Kaminbrand in Rumbeck rückte die Feuerwehr am Freitagabend aus

Einen Kaminbrand in einem Einfamilienhaus an der Triftstraße konnte die Feuerwehr am Freitagabend über die Drehleiter eindämmen und damit Schlimmeres verhindern. Um 20.48 Uhr waren die Wehrleute alarmiert worden.

Die Hauptwachen Arnsberg und Neheim sowie die Löschgruppe Rumbeck rückten aus, ein Trupp ging zur Erkundung vor, die nachrückenden Einheiten blieben aufgrund der aktuellen Corona-Infektionslage in ihren Fahrzeugen und warteten auf weitere Anweisungen des Einsatzleiters. Vom Korb der Drehleiter aus säuberte ein Schornsteinfeger den Kamin mit Kehrwerkzeug, zwei Einsatzkräfte kontrollierten die Wohnräume des Hauses mit einer Wärmebildkamera.