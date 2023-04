Sirenen in Arnsberg Feuerwehreinsatz in Arnsberg: Rauchmelder schlägt an

Arnsberg. Ein anschlagender Heimrauchmelder löst in Arnsberg einen Feuerwehreinsatz aus.

Der Rauchmelder schlug an und löste in Arnsberg einen Feuerwehreinsatz aus. In einem Mehrfamilienhaus an der Straße Austfeld in Arnsberg hatte gegen 10.30 Uhr in einem Zimmer im 2. Obergeschoss ein Heimrauchmelder angeschlagen. Der Inhaber der Wohnung war nicht zu Hause.

Die alarmierte Feuerwehr, im Einsatz waren die Hauptwache Arnsberg, der Löschzug Arnsberg und der Rettungsdienst, konnten von außen nichts feststellen. Ein Feuerwehrmann kontrollierte vom Korb der Drehleiter aus die Wohnung, auch hier keine Feststellungen. Die Einsatzkräfte konnten nach 30 Minuten wieder abrücken.

