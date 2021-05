Wegen einer brennenden Wanderhütte in einem Waldstück nahe Hüsten hat es am Samstagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr gegeben.

Brand Arnsberg Brand in Hüsten: Zeugen sehen flüchtende Jugendliche

Hüsten. In einem Waldstück nahe Hüsten hat am Samstagabend eine Wanderhütte gebrannt. Die Feuerwehr musste zu einem Großeinsatz raus. Die Hintergründe.

Wegen einer brennenden Wanderhütte in einem Waldstück nahe Hüsten hat es am Samstagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr gegeben. Beim Eintreffen der ersten Einsatzfahrzeuge gegen 21.30 Uhr habe die Hütte in Vollbrand gestanden, wie die Feuerwehr mitteilte. Sie ist vollständig ausgebrannt. Nach Angaben der Einsatzkräfte habe eine Gasflasche über das Sicherheitsventil abgeblasen.

Zeugen hatten zwei Jugendliche gesehen, die sich zuvor in der Hütte aufgehalten haben und anschließend geflüchtet sind. wie die Polizei HSK mitteilte. Die beiden jungen Männer werden wie folgt beschrieben: beide etwa 16 bis 17 Jahre alt, sehr schlank und blonde Haare. Ein Jugendlicher soll laut Zeugenaussagen eine weiße Baseballmütze Marke Adidas, weiße Schuhe und einen Bundeswehrrucksack getragen haben. Die zweite Person eine schwarze Baseballmütze.

Bei dem Einsatz wurde nach Angaben der Feuerwehr eine Person leicht verletzt. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Brand war nach zweieinhalb Stunden weitestgehend unter Kontrolle, so dass gegen 24 Uhr ein Großteil der Einsatzkräfte abrücken konnte.

Der Großeinsatz war nötig, da die Wasserversorgung im Wald über mehrere Tanklöschfahrzeuge aufgebaut werden muss. Im Pendelverkehr brachten sie das Wasser vom nächsten Hydranten zur Einsatzstelle. Insgesamt waren laut Feuerwehr 100 Einsatzkräfte vor Ort.

Die Polizei nimmt weitere Hinweise zu den flüchtigen Jugendlichen unter der Rufnummer 02932-90200 entgegen. (NST)

