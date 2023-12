Von wegen „schöne Bescherung“: Bewohner eines Einfamilienhauses in Hüsten hatten an Heiligabend ungebetenen Besuch.

Blaulicht Fies: Einbrecher steigen am Heiligen Abend in Wohnhaus ein

Hüsten/Sundern Diebe nutzen die Abwesenheit der Bewohner, um ein Hüstener Haus auszurauben. In Sundern stiegen Unbekannte in Supermarkt ein.

Die Polizei meldet zwei Einbrüche aus der Heiligen Nacht. Im ersten Fall kam es in Hüsten auf der Arnsberger Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienwohnhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen 16:30 Uhr und 23:05 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Gebäude. Es wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht und diverse Gegenstände entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 entgegen.

Auch interessant

Im zweiten Fall kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 3:45 Uhr zu einem Einbruch in einen Supermarkt am Selscheder Weg. Eine Alarmauslösung machte auf das Geschehen aufmerksam. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Marktgebäude und gingen vorrangig ein dort integriertes Kleingeschäft an. Es wurden diverse Gegenstände entwendet. Hinweise hierzu nimmt die Polizeiwache Sundern unter der Telefonnummer 02933-90200 entgegen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg