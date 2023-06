Fit durch den Sommer im Sportbahnhof des TV Arnsberg

Arnsberg. Mit Bewegung und gesunder Ernährung kommt man Fit durch den Sommer. Die Bewegung kann man sich auch im Sportbahnhof des TV Arnsberg holen.

Fit durch den Sommer heißt gerade die Devise. Jetzt könnte man sehr begründet einwenden: „Warum nur durch den Sommer und nicht durch das Jahr?“ Stimmt, aber tatsächlich fällt es uns meistens nach Silvester einmal wieder ein Sport zu machen und mehr auf die Ernährung zu achten. Prompt landet dieser Vorsatz auf unserer Liste von Dingen, die wir unbedingt im kommenden Jahr tun wollen, aber irgendwie gerät es dann doch wieder in Vergessenheit, bis die ersten Sommersonnenstrahlen sich blicken lassen.

+++ Lesen Sie auch: Neheimer Schützen laden zur Fahrt zum Grab des Grafen Gottfried IV

Wer wirklich etwas an gewohnten Mustern ändern möchte, meldet sich meist im Fitnessstudio an oder kauft eines dieser schnuckelig kleinen Sportgeräte für zu Hause, die sich platzsparend in einer Schublade verstauen lassen – und das tun sie oft dann leider auch. Eine Alternative wäre eine Anmeldung in einem unserer heimischen Sportvereine, dem TV Neheim oder TV Arnsberg zum Beispiel. Bernd Schenk, zweiter Vorsitzender des TV Arnsberg und Diplomsportler, weiß, wie wichtig es ist, Sport als tägliche Aktivität im Kopf zu verankern. „Man sollte sich Sportarten suchen, die Spaß machen, und vielleicht gemeinsam mit Freunden trainieren.“ Das verbindet nicht nur, sondern hält die Motivation aufrecht. Wer lange keinen Sport gemacht hat, sollte vorher einen Arzt aufsuchen, um mögliche Risiken zu bergen. „Wer rastet, der rostet ist wahrscheinlich wörtlich zu nehmen,“ findet Bernd Schenk.

Das bietet der TV Arnsberg für Sportwütige

Die Angebote des TV Arnsberg reichen von Gymnastik, über Zumba Fitness, Aquafit, Wassergymnastik oder Krafttraining in über 30 Kursen. Wer lieber eine Teamsportart ausprobieren möchte, wird auch hier fündig. Erst in diesem Jahr eröffnete der TV Arnsberg den Sportbahnhof mit einem eigenen Fitnessbereich und den neusten Geräten am Markt, um ein zielgenaues Training für Jung und Alt anbieten zu können.

+++ Lesen Sie auch: Auf diese zwei Fahrgeschäfte muss die Hüstener Kirmes verzichten

Die jüngsten Mitglieder starten schon im zarten Alter von nur wenigen Monaten und die ältesten Teilnehmer halten sich auch mit über 80 noch gelenkig und fit, wie zum Beispiel Gisela (82) und Ursula (82), die schon gut fünfundvierzig Jahre im Verein sind. Beide haben sich ihr Leben lang gerne mit sportlicher Betätigung beschäftigt. Egal ob Gymnastik, Rückenschule, Walking, Aqua-Power-Schwimmen, auch mit über achtzig sind Gisela und Ursula voll motiviert dabei. Aber das ist nicht alles, wissen beide ganz genau. „Im Garten arbeiten oder wie Ursula zum Singen gehen gehört auch mit dazu,“ erzählt Gisela zu ihrem Ausgleich vom Sportprogramm.

So halten sich Gisela und Ursula fit

Man kann sich im Verein quasi sein eigenes Trainingsprogramm Woche für Woche zusammenstellen und sich bei verschiedenen Trainern eine Portion Wohlbefinden abholen. „Immer in Bewegung sein ist wichtig“, ergänzt Gisela noch, und auch auf eine gesunde Ernährung haben sie geachtet. Nicht jeden Tag Brot, gerne auch mal Müsli, regelmäßig frisches Obst und Gemüse, aber abwechslungsreich sollte es sein.

+++ Lesen Sie auch: Reichlich Brass auf der Freilichtbühne Herdringen

In Kombination mit etwas Bewegung an der frischen Luft – die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation lautet 150 Minuten Bewegung pro Woche – ist man da schon auf dem Weg zu einem gesünderen Lebensstil auf der richtigen Spur. Jetzt hören sich 150 Minuten erstmal viel an, aber jeden Tag 20 bis 25 Minuten Spazierengehen lassen sich manchmal schon durch kleine Veränderungen herbeiführen. Das Auto vielleicht nicht immer auf dem nahe gelegenen Parkplatz abstellen, die Treppen benutzen, anstatt des Aufzugs oder mal einen kleinen Umweg nehmen, wenn man eine Grünanlage entdeckt.

Im Bereich Ernährung schreckt mancher vor den Konzepten, Programmen, Büchern und Apps zurück, die auf dem Markt sind. Da kann es ganz sinnvoll sein, sich erstmal bei der Krankenkasse zu erkundigen und dort einen Ernährungskurs zu machen, um eine Idee zu bekommen, wo man am besten anfängt und wie sich eine Ernährungsumstellung am besten umsetzen lässt, vor allem wenn man nicht nur fit durch den Sommer kommen möchte, sondern auch dauerhaft fit das ganze Jahr hindurch sein und auch bleiben möchte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg