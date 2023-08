Breitensport „Fitness – Reha – Freizeit“ beim TV Arnsberg: So geht’s

Arnsberg. Sport-Bahnhof des TV Arnsberg feiert Geburtstag: „Biocircuit“ im Fokus.

Das erste Sommerfest des TV Arnsberg im „Sport-Bahnhof“ lockte am Wochenende zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die im Oktober vergangenen Jahres eröffneten Räume unweit des Arnsberger Bahnhofs.

Im Vordergrund des Interesses der Besucherinnen und Besucher stand, sich über das vielseitige Sportangebot in der vereinseigenen Sportstätte zu informieren.

„Erfreulicherweise sind neben den Mitgliedern auch viele Nichtmitglieder gekommen“, so Einrichtungsleiterin Steffi Schmitten. Denn viele Menschen würden erkennen, wie wichtig Bewegung für sie sei – ein besonderer Aspekt auch mit zunehmendem Alter.

„Biocircuit“ erleben

Das Team des „Sport-Bahnhofs“ erläuterte an diesem Nachmittag ausführlich die Möglichkeiten, den eigenen Körper unter der Prämisse „Fitness – Reha – Freizeit“ durch Teilnahme an den umfangreichen Kursusangeboten gesund zu halten. Besonders das Herzstück der Gerätefläche, der „Biocircuit“, ein aus sechs Geräten bestehender, voll elektronischer Kraftzirkel, stand im Mittelpunkt des Interesses. Der „Biocircuit“ bietet die Möglichkeit eines individuellen Ganzkörperkrafttrainings in nur 20 Minuten. Die Besucherinnen und Besucher konnten die Geräte unter Anleitung des Trainerteams ausprobieren und testen.

Schnupper-Workshops

Auch die Schnupper-Workshops waren gut besucht: Für alle, die gerne in einer Gruppe aktiv werden möchten, gab es mit „Piloxing“ ein schwungvolles Training, das Elemente aus den Bereichen Pilates, Boxen und Tanzen vereint. Es eignet sich sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene.

Etwas ruhiger ging es beim „Büro Workout“ zu: Hier vermittelte die Trainerin kleine, einfache Übungen, die sich in den Büroalltag inte­grieren lassen, um Rückenschmerzen und anderen Beschwerden vorzubeugen. Für Fortgeschrittene bot Thilo Jansen mit seinem „Bodyweight Workout“ ein hoch intensives Intervalltraining an. Sowohl Kraft als auch Ausdauer wurden bis an die eigenen Grenzen trainiert.

„Unser Terminbuch hat sich während des Sommerfestes gut gefüllt“, freut sich Steffi Schmitten über das große Interesse der Bevölkerung.

