Flugzeugabsturz in Arnsberg: Pilot noch immer im Krankenhaus

Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) in Braunschweig hat einen Zwischenbericht zum Absturz der „Cessna 401A“ am 28. August am Flugplatz Arnsberg-Menden in Voßwinkel veröffentlicht. Dabei waren der 73-jährige Pilot aus Herne sowie eine 52-jährige Frau aus Dortmund und ein 68-jähriger Mann aus Bochum schwer verletzt worden.

Die drei Insassen des Luftfahrzeugs mussten mit Rettungshubschraubern zur medizinischen Behandlung in verschiedene Unfallkliniken geflogen werden. Außerdem wurde der Tiefdecker durch den Aufprall auf den Boden zerstört.

Bei einer missglückten Landung mit einem zweimotorigen Flugzeug am Flugplatz Arnsberg/Menden werden drei Insassen schwer verletzt. Foto: Andreas Dunker / WP

In dem ersten Bericht der BFU heißt es zur Situation kurz vor der Havarie: „Nach Angaben des Flugleiters hatte das Flugzeug im Endanflug Fahrwerk und Landeklappen in ausgefahrener Stellung. Der Anflug habe normal ausgesehen. Er habe das Luftfahrzeug dann kurze Zeit nicht mehr beobachtet, um Eintragungen in den Computer vorzunehmen. Sein Kollege habe ihn dann angesprochen und ihn auf die geringe Geschwindigkeit des Flugzeuges aufmerksam gemacht. Daraufhin habe der Flugleiter gesehen, dass das Flugzeug eine große Längsneigung nach oben hatte, durchsackte und nach unten aus seinem Sichtbereich verschwand. (…) Der Flugleiter gab an, er habe den Piloten noch zweimal erfolglos über Funk gerufen und dann Alarm ausgelöst.“

Viele Flugstunden gesammelt

Da war das Flugzeug mit den drei Insassen offenbar schon abgestürzt und vor die Böschung zwischen der Start-und-Lande-Bahn und der Kreisstraße 22 geprallt, die zwischen Echthausen und Stockey verläuft. Weiter spricht die BFU im Zwischenbericht davon, dass das der zweimotorige Tiefdecker gegen 16 Uhr im Endanflug „in eine unkontrollierte Fluglage“ geraten sei, bevor er zirka 150 Meter vor de Landebahn auf den Boden geprallt sei.

Erst zwanzig Minuten zuvor sei das Luftfahrzeug am Flugplatz Marl-Loemühle zwischen Münsterland und Ruhrgebiet gestartet. „Einer der Fluggäste saß neben dem Piloten auf dem rechten Sitz, der andere auf dem Passagiersitz hinter dem Piloten“, heißt es. In dem Flugzeug habe es nur Bauchgurte für die Insassen gegeben.

Der erfahrene Flugzeugführer habe eine gültige Privatpilotenlizenz besessen und erst wenige Tage vor dem Unglück nochmals erfolgreich eine Befähigungsprüfung abgelegt. Auch aus medizinischer Sicht sei er flugtauglich gewesen, wenngleich wohl auf Grund des Alters mit kleineren Seheinschränkungen und der Auflage einer regelmäßigen Überprüfung in kürzeren Abständen.

Weiter schreibt die BFU: „Nach Angaben des Piloten besaß er eine Gesamtflugerfahrung von etwa 6300 Stunden.“ Alleine zirka 500 Stunden sei er den havarierten Flugzeugtyp geflogen. Technische Mängel an der Maschine nennt der Bericht nicht.

Trotzdem wollte sich Untersuchungsführer Jens Friedemann von der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung auf telefonische Nachfrage unserer Redaktion noch nicht zur möglichen Ursache für den Absturz äußern. Denn bislang habe es nur eine kurze fernmündliche Befragung des schwer verletzten Piloten gegeben, der sich noch immer im Krankenhaus in ärztlicher Behandlung befände. Einen Abschlussbericht wolle die BFU möglichst binnen der nächsten zwölf Monate vorlegen.