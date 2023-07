Flussgeflüster Arnsberg lädt Jung und Alt zum Mitmachen ein

Visbeck/Arnsberg. Im Rahmen des Kultursommers findet am Donnerstag, 20. Juli, das Flussgeflüster zum Mitmachen unter der Leitung von Manuel Quero statt.

Das Spektakel Flussgeflüster geht im Sommer zum ersten Mal seit 2019 wieder an den Start. In diesem Jahr wird das Spektakel wieder von der Batucada-Trommelgruppe Punkadeira aus Spanien unterstützt. Punkadeira ist eine Rhythmusgruppe aus Castellón in Spanien und wird von Roberto Puig und Chelo Santamaría geleitet. Neben ihrem Auftritt beim Flussgeflüster werden Sie auch Trommel-Workshops am Dienstag, 18. Juli, um 16 Uhr an den Ruhrterrassen in Arnsberg und am Freitag, 21. Juli, um 18 Uhr in Visbeck-Meschede, zum Odin 7 anbieten. Die Workshops sind kostenlos.

Wer aktiv beim Flussgeflüster an den Ruhrterrassen in Arnsberg mitmachen will, kann sich jetzt anmelden.

2017 überraschten und begeisterten Manuel Quero und Freunde erstmals das Publikum mit ihrer nächtlichen Liebeserklärung an die Stadt an der Ruhr. Die Performance avancierte schnell zu einem Publikumsmagneten im Kunstsommer. In diesem Jahr lädt der heimische Wasserkünstler wieder zum teilnehmen ein. Die musikalische Leitung übernimmt Silas Eifler. Mitmachen können Einzelpersonen oder auch Gruppen. Gesucht werden Tanzende für Performances am und im Wasser, Sängerinnen und Sänger und Leute mit Spaß an Bewegung, Theater und Tanz. Keine Angst, nicht alle müssen bei dieser Performance ins Wasser gehen. Doch eines ist sicher, es wird für alle Beteiligten ein Erlebnis.

Anmeldung (auch für die Workshops) unter: info@flussgefluester.de, 0173 5376517. Weitere Infos unter flussgefluester.de

