Fördermittelzusage für Große Wiese begeistert CDU Arnsberg

Arnsberg. Auch in Reihen der Arnsberger CDU herrscht Begeisterung über die Fördermittelzusage zur Sanierung des Stadions „Große Wiese“ in Hüsten.

Der Sportausschussvorsitzende und 1. Stellvertretende Bürgermeister Peter Blume (CDU) ist begeistert: „Die Zusage der Fördermittel in Höhe von fast 2,9 Millionen Euro ist ein entscheidender Meilenstein für die Sanierung und Weiterentwicklung des Sport- und Soleparks Große Wiese.“

Zusammen mit dem Vorhaben des SV Hüsten 09, an diesem Standort ein Begegnungszentrum mit Gastronomie zu errichten, der geplanten Erweiterung des Freizeitbades Nass um ein Lehrschwimmbecken und der Errichtung einer zusätzlichen Sporthalle im Zuge der Hauptschulverlagerung an den Standort der Tiefenbohrung ergäben sich hervorragende Chancen, das Sportzentrum Große Wiese zu dem bedeutenden Standort für sportliche Aktivitäten in der Region auszubauen. „Aus Sicht der Stadt Arnsberg freue ich mich darüber, dass sich alle Beteiligten auf den unterschiedlichen Ebenen und über alle Parteigrenzen hinweg dafür eingesetzt haben“, so Peter Blume. Ein besonderer Dank gilt dem Baudezernenten Thomas Vielhaber und Klaus Fröhlich von der Verwaltung der Stadt Arnsberg sowie den Bundestagsabgeordneten Dr. Patrick Sensburg (CDU) und Dirk Wiese (SPD).

„Jetzt hoffen wir im Sinne der Sportlerinnen und Sportler sowie aller Bürgerinnen und Bürger auf zügige Planung und Umsetzung dieses Zukunftsprojektes“, so Blume abschließend.