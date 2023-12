Fotogalerie: Strahlende Gesichter zur Weihnachtszeit

Arnsberg Honigweine und viele weitere Leckereien - das sind die schönsten Bilder des Weihnachtsmarktes auf dem Schreppenberg in Arnsberg.

Die 2. Kompanie des Schützenvereins Schreppenberg war am Samstag Ausrichter des Weihnachtsmarktes rund um die Berbketalhalle. An den Verkaufsständen in der Halle wurden schöne weihnachtliche Dinge angeboten, draußen gab es deftige Reibeplätzchen aus der Pfanne.

Die besten Fotos des Weihnachtsmarktes auf dem Schreppenberg Schützenkönig Dennis Kiesel und Jungschützenkönigin Julia Haertter haben Honigweine im Angebot. Foto: Wolfgang Becker / Arnsberg

Schützenkönig Dennis Kiesel und Jungschützenkönigin Julia Haertter boten an ihren Stand verschiedene Arten von Met-Getränken an, darunter Honigwein mit Tannenaroma oder Scottish Blood mit einem Schuss Whiskey.

Wer wollte, konnte auch nach dem Besuch des Weihnachtsmarktes einen Weihnachtsbaum für das Fest aussuchen, Alexander Pusch und sein Team standen hier mit Rat und Tat zur Seite.

