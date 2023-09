Markus Schlüter von der Niederbergheimer Johannes-Bruderschaft hat beim Kreisschützenfest in Allagen den Vogel von der Stange geholt.

Bildergalerie Fotos vom Vogelschießen beim Kreisschützenfest in Allagen

Arnsberg/Allagen. Hier nun die Bildergalerie des königlichen Vogelschießens beim Kreisschützenfest in Allagen am heutigen Samstag.

Weiter gehts am zweiten Tag beim Kreisschützenfest des Kreisschützenbundes Arnsberg in Allagen mit dem königlichen Vogelschießen. Hier die Bildergalerie des königlichen Vogelschießen mit dem frischgebackenen Kreisschützenkönig Markus Schlüter von der Niederbergheimer Johannes-Bruderschaft. Insgesamt beteiligten sich 42 Könige am heutigen Vogelschießen.

Bilder vom Vogelschießen beim Kreisschützenfest in Allagen Bilder vom Vogelschießen beim Kreisschützenfest in Allagen 42 Könige traten beim heutigen Vogelschießen an. Hier nun die Bildergalerie des königlichen Vogelschießen beim Kreisschützenfest in Allagen mit dem frischgebackenen Kreisschützenkönig Markus Schlüter von der Niederbergheimer Johannes-Bruderschaft. Foto: Tina Beuing

Nach anschließender Proklamation und dem Zapfenstreich vor der Pfarrkirche, wird der Festball eröffnet. Zum krönenden Abschluss dann der große Festzug mit Parade am morgigen Sonntag ab 13 Uhr. Angemeldet haben sich insgesamt 86 Schützenvereine, Bruderschaften mit ihren Musikvereinen und Spielmannszügen aus dem Hochsauerlandkreis.

Und hier die Bilder vom ersten Festtag

