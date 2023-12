Alle Jahre wieder Fotoserie: Besinnlicher Weihnachtsmarkt in Linnepe

Linnepe Den zweiten Advent verbringt die Gemeinschaft aus Linnepe auf ihrem eigenen Weihnachtsmarkt. Das sind die schönsten Bilder.

„Alle Jahre wieder“, heißt es auch in Linnepe, wenn es um den jährlichen Weihnachtsmarkt der Ortschaft geht. Seit mittlerweile 15 Jahren treffen sich die Einwohner, um bei Glühwein und Leckereien die Adventszeit gemeinsam besinnlich zu feiern.

Die schönsten Bilder des Linneper Weihnachtsmarktes Die schönsten Bilder des Linneper Weihnachtsmarktes Bei Glühwein und Leckereien feiern die Linneper das zweite Adventswochenende auf ihrem Weihnachtsmarkt. Foto: Lorena La Rocca

„Ob bei Regen, Schnee oder Eis - alles durchgemacht“

Am vergangenen Wochenende war es dann für das Dorf wieder soweit, ihr liebstes Fest zu feiern. Dabei habe auch in den letzten Jahren kein Wetter die Linneper davon abgehalten. „Ob bei Regen, Schnee oder Eis, wir haben hier schon alles durchgemacht“, berichtet Vorstandsmitglied der Schützenbruderschaft „Heilige Drei Könige“ Kevin Schlotmann. Der 36-jährige Redakteur beim Landschaftlichen Wochenblatt schwärmt deutlich von der Regionalität des kleinen Weihnachtsmarkts.

„Von dem Dorf – für das Dorf“, fasst es Schlotmann kurz und knapp zusammen. Alles was man auf dem Weihnachtsmarkt finde, sei selbstgemacht und direkt aus dem Dorf. An fünf verschiedenen Büdchen können sich die Gäste auch aus dem Umkreis auf das lokale Angebot freuen. Neben frischen Forellen aus dem Linneper Mühlenteich und einem Kinderpunsch, bestehend aus frischem Apfelsaft aus den Äpfeln vom Dorf findet man auch an der Bude der Vorstandsfrauen verschiedene selbstgemachte Produkte. Von Dekoration, bis hin zu selbstgemachter Marmelade und verschiedenen Likören, ist hier für jeden etwas dabei.

Drei Monate Vorbereitungen für das beliebte Wochenende in Linnepe

Die Vorbereitungen auf das beliebte Wochenende im Jahr beginnen dafür schon drei Monate vorher. Dazu trifft sich der Vorstand des Schützenvereins und bespricht alles Wichtige für den Ablauf. Auch besonders ist die Auswahl an Essen auf dem Linneper Weihnachtsmarkt. Samstags gibt es jedes Jahr individuelle Gerichte, die über die bekannte Weihnachtsmarktkost hinausgeht. Darunter auch immer ein vegetarisches Gericht. Am Sonntag schließen sie jedoch mit traditionellen Reibekuchen das Wochenende kulinarisch ab.

Nun ist es schon wieder vorbei. Die Büdchen sind zu, die letzte Forelle ist verkauft und auch der Glühwein ist allmählich leer. Für die Linneper heißt es jetzt wieder, ein Jahr auf ihren geliebten Weihnachtsmarkt zu warten. Denn mittlerweile sei es ein fester Termin für das gesamte Dorf geworden, um in der schnelllebigen Zeit noch ein besinnliches Zusammenkommen genießen zu können.

