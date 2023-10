Frau nach Unfall in Neheim verletzt – Zeugen gesucht

Neheim. Nach einem Unfall in der Nähe des Busbahnhofs, bei dem eine 19-Jährige verletzt wurde, sucht die Polizei den flüchtigen Fahrer eines weißen Pkw.

Zu einem Verkehrsunfall im Bereich des Busbahnhofs in Neheim kam es bereits am Mittwoch morgen, gegen 6.40 Uhr. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. Was war passiert: Eine 19-jährige Frau aus Arnsberg überquerte die Straße vom Fresekenweg aus – in Höhe des Treppenaufgangs zum Neheimer Markt – in Richtung Busbahnhof. Im Bereich des Fußgängerüberwegs, an dem der Verkehr durch eine Ampel geregelt wird, kam es zum Unfall.

Ein unbekannter Pkw touchierte die junge Frau. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt in Richtung Fresekenweg fort. Die 19-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Jetzigen Erkenntnissen nach war das Auto klein und weiß. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Hinweise zum Umfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Arnsberg unter Telefon 02932 -90200 zu melden.

