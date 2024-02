Frauen außer Rand und Band – und ein einzelner Mann dabei

Arnsberg Kleines Kfd-Team in Niedereimer begeistert seine Zuschauerinnen mit Sketchen, Parodien und närrischen Tanzeinlagen.

Außer Rand und Band waren auch in diesem Jahr die zahlreichen bunt kostümierten Närrinnen beim Frauenkarneval der Kfd St. Stephanus in Niedereimer. Ein Team von diesmal nur neun Frauen (Sabrina Baier, Lisa Blotenberg, Helga Glaremin, Melanie Glaremin, Claudia Gunkel-Timmermann, Martina Müller, Ines Stobbe, Angelika Stöcker und Nina Voß) hatten wieder ein mehrstündiges Programm auf die Bühne gebracht.

Mehr zum Karneval

Sketche, Tanzeinlagen und Soloauftritte wechselten sich an diesem Abend in gelungener Manier ab. Durch ihre bewährte Art gelang es der Moderatorin Claudia Gunkel-Timmermann, dem altersgemischten Publikum so richtig einzuheizen. Manche Parodie musste eine Zugabe geben und erhielt dafür eine „Rakete“ aus dem Publikum. Für die passenden musikalischen Einlagen sorgte an dem Abend erneut Jannis Glaremin, als einziger Mann unter den vielen Frauen. Zwischendurch wurde auch feste geschunkelt, um die Stimmung auf dem Höhepunkt zu bringen. Das Programm hätte allerdings mehr Besucher verdient gehabt. Für genügend Essen und Trinken sorgten außerdem einige Frauen der Kfd-Mannschaft. Nach dem Programm saßen die Frauen noch bis tief in die Nacht beisammen und genossen die ausgelassene Feier.

Die kostümierten Gäste der Kfd Niedereimer hatten Spaß. Foto: Detlev Becker

Das Programm ist auszugsweise am kommenden Mittwoch nochmals beim Seniorenkarneval im Stephanushaus zu sehen. Hierbei sind dann aber auch die „Herren der Schöpfung“ willkommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg