Frauen in Führungspositionen der Polizei im Hochsauerland

Endlich, die erste Wachdienstleiterin der Kreispolizeibehörde Hochsauerland ist da! Der Polizeiberuf ist zwar immer noch männerdominiert, aber nach und nach rückt Weiblichkeit auch in Führungspositionen an. Noch nicht lange sind Polizistinnen akzeptiert, Frauen in Uniform oftmals belächelt. Und wenn es um Karrierechancen geht, haben vor allem Mütter und Teilzeitkräfte strukturelle Nachteile - auch das ist kein Geheimnis.

Lesen Sie auch: Bauernhof statt Bullerbü in Sundern

Mit dem Stabwechsel in der Sunderner Wache hat die Kreispolizeibehörde nun ein Zeichen gesetzt. Und Pressesprecher Sebastian Held betont, dass im HSK viele Hauptkommissarinnen nicht abgeneigt wären, Führungspositionen zu bekleiden. Dass Frauen nicht nur zur Polizei gehören, sondern auch in Chefsesseln sitzen sollten, verlangt nicht nur bei manchen Silberrücken ein Umdenken. Es ist und war von Anfang an ein Kampf gegen Klischees. Man hat den Polizeiberuf lange Zeit viel zu körperlich gesehen: Kraft, Stärke, Ausdauer und Durchsetzungsvermögen - all das seien männliche Attribute. Es steckte schon immer die Denke dahinter, dass ein Polizist eben seinen Mann stehen muss. Das ließ Frauen außen vor. Ich hoffe, diese Zeiten neigen sich nun schnellstmöglich dem Ende entgegen.

Hilfe, eine Schlange in meinem Garten

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg