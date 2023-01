Freche Verse mit schwarzem Humor in Arnsberg

Weltanschaulich sah er sich als Anarchist

Georg Franz Kreisler (geboren am 18. Juli 1922 in Wien; gestorben am 22. November 2011 in Salzburg) war ein Komponist, Sänger und Dichter.

Er stammte aus einer österreichischen jüdischen Familie. Aufgrund seiner jüdischen Herkunft emigrierte er nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Österreich 1938 mit seinen Eltern in die USA.

1955 kehrte er nach Europa zurück. Dagegen, vorrangig als Kabarettist bezeichnet zu werden, hat sich Kreisler immer gewehrt.

Ebenso verwahrte er sich dagegen, als Österreicher bezeichnet zu werden: „Aber auf keinen Fall bin ich Österreicher … Ich bin seit 1943 amerikanischer Staatsbürger“, hat er immer wieder betont. Weltanschaulich sah er sich als Anarchist...