Schwarzlicht-Minigolf im Brückencenter in Arnsberg.

Mal was anderes Freizeit in Arnsberg: Schwarzlicht-Minigolf im Brückencenter

Auch bei eher kühlem, nassen und ungemütlichem Wetter bietet Arnsberg Highlights für die Freizeit: Diesmal Minigolf im Schwarzlicht.

Regen. Wind. Kühle Temperaturen - nicht gerade die besten Voraussetzungen, um seine Freizeit im Freien zu verbringen. Wer sich dennoch nicht Zuhause einmummeln, sondern etwas erleben möchte, kann dies tun - indoor.

„3D Schwarzlicht Minigolf & a lot of more fun“ bietet das neue Freizeitcenter in Arnsberg namens „Schwarzlicht Semester“.

Kurz: Minigolf im Schwarzlicht spielen. Für Groß und klein. Hier erwachen bunte Farben zum Leben und bieten der gesamten Familie ein unvergessliches Erlebnis in magischem Glanz.

Und da es fast keine Limitierungen und Gruppenvermischungen gibt, kann die ganze Familie „unter sich“ viel Spaß mit der 3D-Minigolfwelt haben.

Insbesondere dann, wenn man auch noch weiße oder neonfarbene Kleidung trägt, denn dann leuchtet man im Schwarzlicht auch noch richtig schön.

Der Preis beläuft sich dabei für Kids auf 11 Euro sowie Jugendliche und Erwachsene auf 12,50 Euro. dazu können für einen Pauschalpreis verschiedene Menüs oder Snacks hinzugebucht werden.

Die Öffnungszeiten? Am Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 19 Uhr. Reservierungen für das Schwarzlicht Minifolgen im Brückencenter Arnsberg können und sollen via Internetseite auf schwarzlicht-semester.de/ reservieren erfolgen. Dort enthalten auch weitere Informationen und Antworten auf die häufigsten Fragen.

Indoor-Golfen ist auch in Sundern möglich.

Ohne Schwarzlicht bietet Indoor-Golf in der Tennishalle Sundern aber auch viel Spaß. Denn der Golfsimulator und Putting-Green bieten schon Highlights für die Spieler und Spielerinnen. Buchen kann man den Golfsimulator im Internet unter indoor-golf-sauerland.de.

Auch Buchungen für die Tennishalle oder Tadeltennis können dort vorgenommen werden.

Im Rampenlicht

Am Sonntag wird es aber auch mal wieder etwas klassischer. Um 16 Uhr bringen die Arnsberger Kirchenchöre der Probsteipfarrei Sankt Laurentius Arnsberg in der Liebfrauenkirche den Klang von Antonin Dvoraks Walzer für Streichorchester mit biblischen Liedern auf die Bühne.

Unter der Leitung von Angelika Ritt-Appelhans und Ulrich Janzen werden gemeinsam mit den Chören Manja Stephan (Sopran), Franziska Orendi (Alt), Nils Giebelhausen (Tenor) und Benjamin Sutorius (Bass) auftreten, die nicht nur europaweit auf den Bühnen dieser Welt zu hören sind.

Der Eintritt zum Konzert ist kostenfrei.

Um eine Spende zum Ausgleich der Kosten wird gebeten.

Liebfrauenkirche, Hellefelder Straße, 59821 Arnsberg.

