Freizeit in Arnsberg: Street Food, Musik oder Kleidertausch

Street Food Festival - am Wochenende auch in Arnsberg.

Die letzten Veranstaltungen zum Kultursommer Arnsberg laufen an. Essen, Musik, Stadtführung oder doch Kleidertausch? Das gibt’s am Wochenende.

So ein bisschen lässt uns der Spätsommer ja zappeln, da ist die Hoffnung auf einen goldenen Herbst nicht weit. Im September werden die letzten Veranstaltungen zum Kultursommer angeboten und der lädt auf jeden Fall noch mal zum Verweilen im Freien ein. Essen, Musik, Stadtführung oder doch lieber Kleidertausch?

Mal was anderes

Auf dem Arnsberger Neumarkt findet am kommenden Wochenende das Street Food Festival statt. Von Freitag bis Sonntag gibt es Leckereien für so ziemlich jeden Geschmack. Food Trucks und Stände mit kulinarischen Köstlichkeiten stehen am Freitag von 16 Uhr bis 22 Uhr bereit. Am Samstag geht es schon um 14 Uhr los und Sonntag darf zum Abschluss noch mal von 12 Uhr bis 20 Uhr geschlemmt werden. Zur musikalischen Untermalung wird am Samstag die Soul-Rock- und Reggae Band „KC & the Soulbrothers“ auftreten.

Am Sonntag ist Familientag mit Hüpfburg. Für Getränke und Sitzgelegenheiten ist gesorgt und die gute Stimmung sollte natürlich mitgebracht werden. Die Veranstaltung wird vom Verkehrsverein Arnsberg und Veltins gesponsert und der Eintritt ist frei.

Viel Spaß mit wenig Geld

Eine Veranstaltung der besonderen Art wird im Rahmen des Arnsberger Kultursommers am Samstag, Sonntag und Montag jeweils um 19 Uhr präsentiert. Choreograf Manuel Quero wird gemeinsam mit Silas Eifler (Musiker), Irene Ebel und Tobias Weikamp (Tanz) sowie mit Furkan Arslan (Schauspiel&Tanz) einen künstlerischen Stadtrundgang durch Arnsberg unter dem Titel „Die Suche nach Simorgh“ anbieten. Wer in diesem Jahr schon Veranstaltungen aus dem Kultursommer besucht hat weiß, wie sehenswert die Aufführungen sind. Start ist am Oberfreistuhl in Arnsberg.

Wie bei einer Stadtführung geht es zu verschiedenen Stationen der Arnsberger Stadtgeschichte, an denen kurze Auftritte der Künstler gezeigt werden. „Simorgh“ steht für das Suchen und Finden nach Wahrheit und Selbsterkenntnis. Wir dürfen also gespannt sein. Ab der zweiten Station ist die Führung barrierefrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich und der Eintritt ist frei.

Außerdem findet die SWAP Party am Samstag ab 21 Uhr im Bürgerzentrum Arnsberg statt. Zehn Teile sind erlaubt. Es wird um eine Anmeldung unter n.fuller@arnsberg.de gebeten. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Raum E01 (Großer Saal, Erdgeschoss linke)

