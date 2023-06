Freizeit in Arnsberg: Thriller oder Renaissancemusik

Das Kloster Oelinghausen bietet am Wochenende etwas ganz Besonderes - denn danach stehen erst einmal keine Konzerte und Co. mehr an, weil Renovierungsarbeiten anstehen.

Zum Ferienstart in Arnsberg und Sundern etwas Besonderes: Thriller oder Renaissancemusik? Das ist hier die Frage. Aber sehen Sie selbst.

Entspannt in die Sommerferien starten, heißt es ab jetzt nicht nur für die vielen Schülerinnen und Schüler in unserem schönen Sauerland, sondern auch für viele Eltern. Da tut eine kleine Auszeit direkt am kommenden Wochenende sicherlich gut. Es wird spannend auf der einen Seite und international auf der anderen Seite.

Im Rampenlicht

Andreas Winkelmann, ein deutscher Schriftsteller und Thriller Autor, liest aus seinem Spiegel-Bestseller „Nicht ein Wort zu viel“. In seinem diesjährig erschienenen Buch geht es um eine spannende Geschichte über Leben und Tod, eine Buchbloggerin, die ihren Kollegen aus den Fängen eines Entführers und Erpressers retten muss und um einen möglicherweise gut ausgeklügelten Plan, den die Hauptcharaktere versuchen müssen zu entschlüsseln.

Die Veranstaltung findet am Freitag von 19 bis 21 Uhr in der Stadtbibliothek Neheim (Marktpassage, obere Etage) statt. Karten kosten 13 Euro, ermäßigt 11 Euro, und sind in den Stadtbibliotheken Neheim, Alt-Arnsberg und Hüsten käuflich zu erwerben. Neheimer Markt 2, 59755 Arnsberg.

Mal was anderes

Der Freundeskreis Oelinghausen e.V. lädt am kommenden Samstag um 19 Uhr zur Musica Sacra mit „Missa mexicana“ ein. Das Jubiläumskonzert zum 40 jährigen Bestehen des Oelinghausener Vereins findet mit Renaissancemusik aus Europa und Lateinamerika statt. Unter der Leitung von Johannes Krutmann werden Klänge des 17. Jahrhunderts in Vokal- und Instrumentalmusik gespielt. Die Karten kosten 12 Euro und sind nur an der Abendkasse zu kaufen. Schüler und Studenten haben gegen Vorlage einer gültigen Bescheinigung freien Eintritt.

Im Verlauf des Jahres wird es keine Klosterkonzerte geben, da bis voraussichtlich Ende Juni 2024 Renovierungsarbeiten im Innenraum geplant sind. Wer die Klosterkirche und seine wunderbare Akustik also noch einmal genießen möchte, sollte diese Gelegenheit nicht verpassen. Am Sonntag ist jeder herzlich dazu eingeladen, um 11 Uhr an einem Festgottesdienst in der Klosterkirche teilzunehmen und um 15 Uhr eröffnet im Klostergarten eine Vernissage von Beate Ruberg. Die Kölner Kunstwissenschaftlerin Gabriele Gerlt gibt eine Einführung zu der Installation. Für die musikalische Untermalung konnte das Dortmunder Duo acino gewonnen werden. Weitere Informationen zu dem Jubiläum und Veranstaltungen gibt es auf der Homepage www.oelinghausen.de.

