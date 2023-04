Kloster Oelinghausen: Hier findet am Sonntag ein Orgelkonzert statt.

Freizeittipp Freizeit in Arnsberg und Umgebung: Märchen, Markt und mehr

Diese Woche in unserem Freizeittipp: Alles, was das Herz begehrt. Vom Märchen bis zum Markt in Arnsberg und der näheren Umgebung für Jung und Alt

Das Osterlamm ist verdaut, hoffentlich alle Eier gefunden und der Osterhase in seinen verdienten Urlaub geschickt. Der ein oder andere hat die Ferien zur Entspannung nutzen können und da habe ich zum Ferienende ein paar Kleinigkeiten für das kommende Wochenende im Gepäck.

Mein Tipp für euch

„Einmal verzaubern bitte!“ Am Sonntag ab 10 Uhr kann man im Wildwald Voßwinkel das Märchen von Rotkäppchen gemeinsam mit der Natur- und Umweltpädagogin Janina Peitz nachempfinden. Märchenbegeisterte und Familien mit Kindern ab 6 Jahren sind herzlich eingeladen zu der etwas anderen Märchenstunde. Anmeldung über die Homepage. Die Anmeldegebühr beträgt 19 Euro für Erwachsene und 17 Euro für Kinder, Eintritt inklusive. Bellingsen 5, 59757 Arnsberg.

Viel Spaß mit wenig Geld

Wobei das bei dem frischen Angebot auf dem Wochenmarkt am Gutenbergplatz immer relativ ist. Da landet auch gerne mal ein bisschen mehr im Einkaufskorb. Jeden Samstag zwischen 8 und 13 Uhr bieten bis zu 30 Händler eine Vielfalt an frischem Fisch, Wurst, Käse, Blumen und vieles mehr an. Ein kleines Pläuschchen hier und dort ist natürlich auch willkommen. 59821 Arnsberg.

Im Rampenlicht

Orgel Deluxe heißt es am Sonntag ab 18 Uhr im Kloster Oelinghausen. Die Katholische Pfarrei St. Petri Hüsten konnte Christian Ortkra aus Rheda-Wiedenbrück für ein Orgelkonzert in klassischem Ambiente gewinnen. Karten für das 90 minütige Konzert gibt es an der Abendkasse für 15 Euro oder ermäßigt für 7,50 Euro. Oelinghausen 2, 59757 Arnsberg.

Für die Kleinen

„Eeene, Meene, Hexerei“ bringt Bibi Blocksberg am 14. April mit ihrem Mitmach-Musical „Alles wie verhext“ herbei. Auf der Bühne in der Stadthalle Werl wird zusammen mit Bibi, Mutter Barbara und Oma das Hexenfeuer für die Walpurgisnacht entzündet. Die Vorführung startet um 16 Uhr und Karten gibt es ab 24 Euro noch online über reservix. Grafenstraße 27, 59457 Werl.

Das Sporthighlight der Woche

Die „Bundesliga des Sauerlandes“, die Fußball-Bezirksliga 4, wartet an diesem Sonntag um 15 Uhr mit einem Stadtderby auf. In der Freienohler Küppelkampfbahn empfängt TuRa Freienohl den Nachbarn FC Fatih Türkgücü Meschede. Während die Sportplätze beider Klubs nur wenige Kilometer auseinander liegen, trennen die Teams in der Tabelle Welten. TuRa benötigt Punkte für den Klassenerhalt, Fatih spielt um die Meisterschaft.

Mal was anderes

Wenn es am kommenden Wochenende auch mal etwas Kultur sein darf, dann bietet das Sauerland Museum das richtige Programm. Am Sonntag um 14.30 Uhr findet dort die nächste öffentliche Führung zum Thema Glaube.Macht.Geschichte statt. Die Führung dauert circa 60 Minuten und kostet für Erwachsene 6 Euro inklusive Eintritt und ermäßigt bzw. für Kinder 3 Euro. Anmeldung online oder unter 02931/944444.

