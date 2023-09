Freizeitbad Nass öffnet bereits Samstag

Hüsten. Das Bad kann zwei Tage früher wieder öffnen als geplant. Es war seit dem 4. September für Reparaturen geschlossen.

Nach umfangreichen Instandhaltungs- und Reinigungsarbeiten kann das Freizeitbad Nass, Am Solepark 15, bereits am Samstag, 16. September, alle Bereiche wieder öffnen.

Das teilt Sprecherin Bettina Höfferling mit.

Neben umfangreichen Reinigungs-, Fliesen- und Malerarbeiten wurde auch das Videoüberwachungssystem des Nass‘ erweitert, um für die größtmögliche Sicherheit der Badegäste zu sorgen. Außerdem wurden in der Schließungszeit im Technikkeller insgesamt 15 Pumpen erneuert, einige davon hatten ein Gewicht von bis zu 300 Kilogramm. Die Haustechniker sowie die beteiligten Fremdfirmen hatten während der Revisionsschließung alle Hände voll zu tun und auch die Kollegen und Kolleginnen des Nass‘ packten fleißig mit an. „Dank aller Beteiligten kann das Freizeitbad Nass zwei Tage früher als geplant wieder in den Betrieb gehen und öffnet bereits an diesem Samstag wieder die Türen aller Bereiche“, so Höfferling in ihrer Mitteilung.

